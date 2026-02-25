มทร.ธัญบุรี เชิดชู ‘สุดยอดนักวิจัย’ ประจำปี 2568 ดันงานวิจัยนวัตกรรมไทย สู่เวทีโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดพิธีเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2568 ณ ห้องนครรังสิต บอลรูม 1-2 Novotel Future Park Rangsit มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ นักวิจัยดีเด่น นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ศูนย์ความเป็นเลิศ และ 40 สาขาวิชาที่โดดเด่น ตอกย้ำมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม มุ่งเน้นวิจัยตอบโจทย์ประเทศ เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็น Innovative University เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม โดยล่าสุดได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2568 เพื่อยกย่องบุคลากรที่อุทิศตนสร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพสูง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่แข็งแกร่ง โดยมีรางวัลเกียรติยศสูงสุดคือ รางวัลผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คือ ศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ รศ.ดร.วรินธร พูลศรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ด้าน รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเสริมว่ากระบวนการคัดเลือกเน้นความเข้มข้นในทุกมิติ โดยรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นมอบให้ ผศ.ดร.เจนจิรา พกาวัลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รศ.ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของนักวิจัยรุ่นใหม่ในอนาคต รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยจากภายนอก (โครงการ/แผนงานขนาดใหญ่) ระดับดีเด่น คือ ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และระดับดีมากคือ รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ระดับดีมากคือ รศ.ดร.ชาญณรงค์ วันทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรศ.ดร.วรินธร พูลศรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส่วนระดับดีมอบให้แก่ ผศ.จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ และผศ.ดร.มานพ แย้มแฟง คณะวิศวกรรมศาสตร์
นอกจากนี้ยังยกย่อง รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐาน Scopus ระดับดีเด่น คือ ศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณะบริหารธุรกิจ ระดับดีมากคือ ผศ.ดร.กรวุฒิ กำมหาวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระดับดีคือ
รศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงสูงสุด ระดับดีเด่น ได้แก่ รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในระดับหน่วยงาน มทร.ธัญบุรี ได้ประกาศ รางวัลศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (COE) และหน่วยวิจัย (RU) ดีเด่น ระดับดีเด่นคือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโนและนวัตกรรมดิจิทัล และหน่วยวิจัยและพัฒนาและออกแบบวัสดุขั้นสูง โดย รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนระดับดีมากคือ ศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ และหน่วยวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากภูมิปัญญาไทย โดย รศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ คณะการแพทย์บูรณาการ สำหรับการประกาศเกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยคือ สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะการแพทย์บูรณาการ และสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ระดับหน่วยงานคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, สถาปัตยกรรมภายใน และเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสารมวลชน
ทั้งนี้ยังรวมถึงสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, ภาควิชาเคมี, สุขภาพและความงาม, การจัดการ, ทัศนศิลป์ และสังคมศาสตร์ อีกทั้งมหาวิทยาลัยมอบ รางวัลเกียรติบัตรและงบสนับสนุนให้แก่สาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการ ครบถ้วนทั้ง 40 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, เทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์, สถาปัตยกรรม, เทคโนโลยีทางภาพและเสียง และการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ, อุตสาหการ, เกษตรอุตสาหกรรม, อาหาร, โยธา, ไฟฟ้า, นวัตกรรมสิ่งทอ, เคมี, อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์, สิ่งแวดล้อม และชลประทานและการจัดการน้ำ รวมถึงกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร, สถิติประยุกต์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ปิดท้ายด้วยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, ระบบสารสนเทศ, การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์, การตลาด, การบัญชี, การเงินและเศรษฐศาสตร์, ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์, ศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี, การโรงแรม, การท่องเที่ยว, ภาษาตะวันตก, ภาษาตะวันออก, มนุษยศาสตร์, อุตสาหกรรมการบริการการบิน และพลศึกษาและนันทนาการ ที่สะท้อนพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเทศ
ทั้งนี้ กิจกรรมในงานยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ ‘บทบาทนักวิจัยกับระบบทุนวิจัยไทยในยุคมุ่งผลลัพธ์และผลกระทบ’ โดย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง และการแสดงแฟชั่นโชว์นวัตกรรมเส้นใยธรรมชาติ ‘Nature to Innovation’ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ การบรรยายเรื่อง ‘มหาวิทยาลัยนวัตกรรม x SME ไทย: พลังความร่วมมือเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง’ โดย คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช และเวทีเสวนา ‘เส้นทางนักวิจัยคุณภาพกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนวัตกรรม’ โดย ตัวแทนนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
กิจกรรมทั้งหมดนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายที่ 8 การยกระดับผลิตภาพทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เป้าหมายที่ 9 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม และ เป้าหมายที่ 17 การสร้างความร่วมมือเพื่อแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยี อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืนในระดับสากล ซึ่งเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญเพื่อเปลี่ยนผ่านความคิดสู่การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี