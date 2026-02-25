วิศวะราง มทร.ธัญบุรี ผงาด กวาด 5 รางวัลรวด เวทีหัวรถจักรไฟฟ้าระดับประเทศ ทีม "RAILWAY RMUTT"

สร้างความภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เมื่อทีมนักศึกษาวิศวกรรมระบบราง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สร้างปรากฏการณ์ด้วยการกวาด 5 รางวัลทรงเกียรติจากการแข่งขันออกแบบและสร้างหัวรถจักรไฟฟ้าจำลองระดับอุดมศึกษา “TRRN Railway Challenge 2026” ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-มทส.) จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพอันโดดเด่นของนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นเลิศของ มทร.ธัญบุรี ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิศวกรรมระบบรางของประเทศไทย โดยการแข่งขัน TRRN Railway Challenge 2026 เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แสดงความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมระบบราง โดยในปีนี้มีสถาบันการศึกษาชั้นนำเข้าร่วมประชันฝีมือถึง 16 ทีม จาก 15 สถาบัน และมีคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษารวมกว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวและความมุ่งมั่นในการยกระดับอุตสาหกรรมระบบรางของชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ แย้มแฟง อาจารย์ประจำภาคภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เล่าว่า นักศึกษาได้นำทักษะจากการเรียนมาใช้ในการออกแบบและสร้างหัวรถจักรจริง ซึ่งในการแข่งขันนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้เห็นผลงานที่หลากหลายจากทีมอื่นทำให้เห็นรูปแบบการออกแบบที่แตกต่างและเพิ่มพูนความสามารถ นำประสบการณ์และพื้นฐานจากการแข่งขันนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงหลังจากจบการศึกษาได้ สำหรับ 5 รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (Grand Award) - Track-based Challenge ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงสมรรถนะโดยรวมที่ยอดเยี่ยมของหัวรถจักรไฟฟ้าจำลองบนทางวิ่งจริง ทั้งด้านความเร็ว ความแม่นยำ และความเสถียรรางวัลชนะเลิศ (Winner) – Punctuality เน้นย้ำถึงความสามารถในการควบคุมการเดินรถให้ตรงต่อเวลาได้อย่างแม่นยำ สะท้อนถึงการออกแบบระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูง รางวัลชนะเลิศ (Winner) - Maintainability รางวัลที่ยกย่องการออกแบบที่คำนึงถึงการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงที่ง่ายดาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มความพร้อมใช้งานของระบบรางในระยะยาว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1st Runner-up) – Noise รางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการออกแบบหัวรถจักรไฟฟ้าที่มีระดับเสียงรบกวนต่ำ สร้างความเงียบสงบและเป็นมิตรต่อชุมชน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1st Runner-up) – Traction รางวัลที่บ่งบอกถึงพลังลากจูงอันทรงประสิทธิภาพของหัวรถจักรไฟฟ้าจำลอง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าได้อย่างราบรื่น
ทางด้าน ‘นินจา’ นายอภิสิทธิ์ อัปมะโต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรเทียบโอน) สาขาวิศวกรรมระบบราง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เล่าว่า ทีมงานรู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นมาก แม้ตอนแรกจะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับถึง 5 รางวัล แต่เพราะทุกคนทำเต็มที่ ผลจึงออกมาดี การแข่งขันในครั้งนี้ได้ประสบการณ์ที่ดีมาก และได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ ต่างสถาบัน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.ธัญบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร ในสาขาวิศวกรรมระบบราง จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติเช่นนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถ ทันสมัย และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาง https://engineer.rmutt.ac.th/mechanical-2 โทรศัพท์ 0-2549-3430