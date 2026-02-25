พลิกวงการอาคารสูง! มทร.ธัญบุรี โชว์นวัตกรรมเด่นผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสารเคลือบนาโน ลดค่าล้างกระจก 87.5% ประหยัดงบหลักล้าน

มทร.ธัญบุรี โชว์ความสำเร็จจากการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา ที่ให้นักศึกษาได้ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ จนต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้ในภาคอุตสาหกรรม ล่าสุดจับมือ นาโนเทค และเอกชน ปั้นนวัตกรรมสารเคลือบกระจกสะท้อนน้ำ เปลี่ยนโจทย์ยากอาคารสูงให้เป็นเรื่องง่าย ลดความถี่ล้างกระจกจาก 4 ครั้งเหลือเพียง 1 ครั้งต่อปี การันตีความใสและความปลอดภัย พร้อมดันสู่เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยถึงความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาเชิงรุกที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการเพื่อนำปัญหาหน้างานมาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม โดยผลงานที่โดดเด่นและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือ โครงงานการเตรียมและการพัฒนาสารเคลือบคอมโพสิตนาโน SiO₂–PVDF โดยวิธีโซล-เจล สำหรับกระจกอาคารที่มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำ ซึ่งเป็นผลผลิตจากการโครงงานสหกิจศึกษาของ นางสาวรุ้งลาวัลย์ หาลาภ นักศึกษาสาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์นิเทศ)
นวัตกรรมชิ้นนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสถานประกอบการคือ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค และ บริษัท Nano Coating Tech โดยมี ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์ เป็นที่ปรึกษาและผู้นิเทศงานสถานประกอบการ ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งแก้ปัญหางบประมาณการดูแลรักษาอาคารสูงที่ต้องทำความสะอาดกระจกบ่อยครั้ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและมีความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน ทีมผู้พัฒนาได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโซล-เจลสร้างสารเคลือบที่มีต้นทุนการผลิตต่ำแต่มีคุณสมบัติพิเศษในการไล่น้ำและสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยม โดยผลการทดสอบพบว่ามีมุมสัมผัสน้ำสูงถึง 108.6 องศา และคงความใสของกระจกได้ในระดับร้อยละ 91.1 ทั้งยังมีความทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดกร่อนของสารเคมี
จากการนำไปทดสอบใช้งานจริงในพื้นที่นำร่อง ณ โชว์รูม BMW Barcelona Motor บางแค และอาคาร INC2 ภายในศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พบผลลัพธ์ชัดเจนว่าสามารถลดรอบการล้างกระจกจากเดิมปีละ 4 ครั้ง เหลือเพียงปีละ 1 ครั้ง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาได้มากถึงร้อยละ 87.5 นอกจากนี้ในมุมมองเชิงธุรกิจ นวัตกรรมนี้ยังมีศักยภาพในการขยายผลสู่กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่
อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดงาน การฝึกสหกิจศึกษาช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ปัญหาในสถานประกอบการและนำองค์ความรู้มาพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้โดยตรง เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเชื่อมโยงโลกการศึกษาสู่การใช้งานจริงที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นวัตกรรมชิ้นนี้ยังเป็นสิ่งยืนยันถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันชั้นนำด้านเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมและสังคม และพร้อมที่จะสนับสนุนโครงงานสหกิจศึกษาในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีฝีมือคนไทยอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับการดำเนินโครงการนี้ยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ครอบคลุมทั้งเป้าหมายที่ 8 ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานบนที่สูงให้ปลอดภัย เป้าหมายที่ 9 ผ่านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และเป้าหมายที่ 12 ในด้านการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน โดยช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ำและสารเคมีในการดูแลรักษาอาคารอย่างเป็นรูปธรรม ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT หรือสอบถามโทร. 02 549 4150