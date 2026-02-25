พม. ผนึกกำลัง อพม.ทั่วประเทศ ปล่อยคาราวาน “รีสตาร์ทชีวิตกลุ่มเปราะบาง” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "พระพันปีหลวง"

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “อพม. ร่วมใจพากลุ่มเปราะบางรีสตาร์ทชีวิตเข้าถึงสิทธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวง” พร้อมปล่อยขบวนรถคาราวาน “พม. เข้าถึงสิทธิ” สำรวจเยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. รวมถึงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 และลานหน้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. จากนั้น เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สิทธิสวัสดิการสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. สำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายไปยังชุมชนดำรงรักษ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ นอกจากนี้ เดินทางไปลงพื้นที่ ณ ชุมชนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อเยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบาง และมอบสิทธิสวัสดิการสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
นายกองตรี ดร.ธนกฤต กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ทางสังคมมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวนไม่น้อยยังเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการสังคมและบริการความช่วยเหลือของรัฐอย่างทั่วถึง ดังนั้น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) นับเป็นกลไกสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ อีกทั้งเป็นพลังสำคัญในการลงพื้นที่ ชี้เป้า ค้นหา ติดตาม และให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างบูรณาการและเป็นระบบ ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพ อพม. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็น “สะพานเชื่อม” เพื่อสร้างพลังความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. อพม. และภาคีเครือข่ายในชุมชน
นายกองตรี ดร.ธนกฤต กล่าวว่า วันนี้ กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้จัดโครงการ “อพม. ร่วมใจพากลุ่มเปราะบางรีสตาร์ทชีวิตเข้าถึงสิทธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวง” ด้วยการน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาประชาชนในพื้นที่ พัฒนางานศิลปาชีพ เพื่อช่วยเหลือรายได้ครอบครัว โดยเสด็จเยี่ยมประชาชนในทุกแห่ง ทั้งนี้ อพม. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการทำหน้าที่สานต่อกลไกภาคประชาชนในระดับพื้นที่ และทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยความสมัครใจ เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันเหตุการณ์ ซึ่งปัจจุบันมี อพม. ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 391,308 คน และได้ช่วยเหลือดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 1,186,293 คน จากสถิติ 5 ปี (ปี 2564-ปัจจุบัน)
นายกองตรี ดร.ธนกฤต กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมกันทั่วประเทศ และปล่อยขบวนรถคาราวาน “พม. เข้าถึงสิทธิ” สำรวจเยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบาง โดยการผนึกกำลังร่วมกับ อพม.ใกล้คุณและภาคีเครือข่าย ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ อพม. ลงพื้นที่เชิงรุก ค้นหากลุ่มเปราะบาง ผู้ที่ตกหล่น จากสิทธิสวัสดิการ เปรียบเสมือนการ “รีสตาร์ทชีวิต” (Restart) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จำนวน 93,000 ราย ที่เคยขาดโอกาส ให้มีความหวัง กลับมาเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของรัฐ นำไปสู่การได้รับความคุ้มครองทางสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง
ทั้งนี้ การปล่อยขบวนรถคาราวาน “พม. เข้าถึงสิทธิ” เป็นการลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อเดินหน้าเข้าหาประชาชน โดยพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สิทธิสวัสดิการสังคมที่ชุมชนดำรงรักษ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และการมอบสิทธิสวัสดิการสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. ให้กับกลุ่มเปราะบางที่ชุมชนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง รวมถึงพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ทีม.พม.ใกล้คุณ จังหวัด และ อพม. ในพื้นที่ ร่วมกันมอบสิทธิสวัสดิการ สังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจ ติดตาม และบันทึกข้อมูลผ่านระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลครัวเรือนเปราะบางของกระทรวง พม. เพื่อนำไปวิเคราะห์ และประสานส่งต่อการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของรัฐ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เบ็ดเสร็จในจุดเดียว
“โครงการครั้งนี้ มิใช่เพียงโครงการตามภารกิจ แต่คือการรวมพลังทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานของกระทรวง พม. ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่สำคัญ คือ การทำให้กลุ่มเปราะบางได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” นายกองตรี ดร.ธนกฤต กล่าว