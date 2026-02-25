อว. เตรียมจัดงาน ‘One Stop Open House 2026’ เปิดพื้นที่โอกาสให้เยาวชนไทย ค้นหาเส้นทางการศึกษาและอาชีพครบวงจร

Lกรุงเทพฯ, 25 กุมภาพันธ์ 2569 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศเตรียมความพร้อมจัดงาน "One Stop Open House 2026" ภายใต้แนวคิด "Open Mind Open Future" ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีกลางเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษา อาชีพ และโอกาสทางการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการเข้าถึงหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในสถานที่เดียว การแนะแนวเส้นทางอาชีพ รวมถึงการพัฒนา Soft Skills และ Future Skills ที่จำเป็นสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง อว. และผู้บริหาร เข้าร่วมงานในครั้งนี้
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า “กระทรวง อว. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนและ
คนไทยทุกกลุ่ม ผ่านการนำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมมาเป็นกลไกขับเคลื่อน พร้อมส่งเสริมการ Upskill–Reskill อย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายหลัก ‘การเพิ่มพูนปัญญา นำพาโอกาส สร้างชาติด้วยนวัตกรรม’ ซึ่งครอบคลุมทั้งการพัฒนากำลังคนและการยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของประเทศ งาน ‘One Stop Open House 2026’ จึงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ อว. นำมาใช้สร้างเวทีกลางเชื่อมโยงโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
“งานนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้าง “ทุนมนุษย์คุณภาพสูง” ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดยเฉพาะทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ เศรษฐกิจสีเขียว และอุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีสากล” รมว.อว. กล่าว
สำหรับรูปแบบการจัดงานนั้น กระทรวง อว. มุ่งสร้าง “พื้นที่แห่งโอกาส” ที่รวบรวมองค์ความรู้ ทุนการศึกษา และช่องทางการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างครบวงจร พร้อมนำเสนอข้อมูลตลาดแรงงานตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ภายใต้แนวคิด ONE STOP SERVICE SAND BOX บนพื้นที่กว่า 25,000 ตารางเมตร รวมกว่า 70 บูธ โดยออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษา ทักษะ และเส้นทางอาชีพได้อย่างเป็นระบบ ภายในงานแบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่
Zone 1: Open Mind นำเสนอทิศทางและนโยบายของกระทรวง อว. ในการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 พร้อมด้วยกิจกรรมทดสอบและประเมินศักยภาพ (Skill & Workforce Assessment) เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานค้นพบความถนัดและจุดแข็งของตนเอง
Zone 2: Open House เปิดพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศนำเสนอหลักสูตร โอกาสทางการศึกษา และแนวทางการพัฒนาทักษะ (Upskill / Reskill) ควบคู่ไปกับการแนะแนวเส้นทางอาชีพและทุนการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา
Zone 3: Open Opportunities ส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาและอาชีพ ผ่านการนำเสนอเส้นทางอนาคต เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งกิจกรรมทดลองสอบ TCAS เพื่อเสริมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
นอกเหนือจาก 3 โซนหลักดังกล่าว ภายในงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมไฮไลต์ตลอดทั้ง 3 วัน เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบครบมิติ ทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการแนะแนวอาชีพอย่างเข้มข้น อาทิ
• TCAS SIM EXAM การจำลองสนามสอบเสมือนจริงโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่เปิดให้นักเรียนทดลองสอบและรับทราบผลคะแนนได้ทันที
• Space Skills & Career Guidance โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ที่นำเสนอองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ พร้อมแนะแนวเส้นทางสู่บุคลากรเฉพาะทาง
• เส้นทางสู่อาชีพ "นักมาตรวิทยา" โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ที่จะทำให้ทุกคนรู้จัดบทบาทสำคัญของนักมาตรวิทยาในระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม พร้อมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการ Upskill และ Reskill ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจพัฒนาศักยภาพสู่สายงานเฉพาะทาง
• ทุนการศึกษาและโอกาสสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ในส่วนของเวทีเสวนาและการบรรยายพิเศษได้รวบรวมวิทยากรจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายเรื่อง AI, Creative Skills และทักษะตลาดแรงงานโดย Adobe, เสวนานโยบาย "ยกระดับกำลังคนอุดมศึกษาไทยสู่ยุค AI สร้างสรรค์", การบรรยาย "Thailand AI Digital Roadmap 2030" และเสวนาเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมเกมโดยผู้พัฒนาเกมไทยชั้นนำ นอกจากนี้ยังมี การแข่งขัน UBI Alpha Business Contest 2026 รอบชิงชนะเลิศ เวทีประชันแผนธุรกิจจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมพิเศษอย่าง "มวยไทย" ทั้งการแสดงพิธีไหว้ครู ร่ายรำมวยไทยโบราณ คีตะมวยไทย การสาธิตแม่ไม้ และเวทีเสวนา "มวยไทยกับเส้นทางการศึกษาและอาชีพ" พร้อมการแสดงจาก การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย "Colors of Siam" โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. และยังมีอินฟลูเอนเซอร์และบุคคลต้นแบบด้านการศึกษามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์อีกด้วย
นายสุรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงานครั้งนี้ครอบคลุมทั้งรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในวงกว้าง สร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุนให้เยาวชนมองเห็นเส้นทางชีวิตที่ชัดเจน สามารถสร้างรายได้และดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของกระทรวง อว. ในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยที่เปิดกว้าง ทันโลก และ
เท่าเทียม ที่สำคัญ งานนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการจัดกิจกรรมเชิงนิทรรศการหรือเวทีเสวนาเท่านั้น หากแต่ได้รับการออกแบบภายใต้กรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่บูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานวิจัย ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างระบบนิเวศทางการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างรอบด้าน”
ทั้งนี้ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงาน “One Stop Open House 2026” ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2569 ณ ฮอลล์ 1–2 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://aimevent.co/One-stop-open-house-2026 สามารถดูรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/OneStopOpenHouse