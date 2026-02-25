สธ. คืนพื้นที่ Thailand Pavilion พร้อมมอบโล่เชิดชูพันธมิตรไทย - ญี่ปุ่น

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ปิดฉากการเข้าร่วมงาน EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN อย่างสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบพื้นที่ A13 ของอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) และจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จของประเทศไทยบนเวทีโลก ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธี ส่งมอบพื้นที่ A13 อาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) เพื่อคืนพื้นที่อย่างเป็นทางการ พร้อมยืนยันความสำเร็จและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนแสดงความขอบคุณและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น โดยมี Mr.Manatsu ICHINOKI, Deputy Secretary General of the Japan Association for the 2025 for the 2025 World Exposition เป็นผู้รับมอบพื้นที่และส่งมอบเอกสารยืนยันการส่งมอบพื้นที่ A13 ของอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) พร้อมด้วย ดร.ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ นิติการุญ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วม
ในโอกาสเดียวกัน ยังได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน การจัดอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) เพื่อแสดงความขอบคุณต่อหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศไทยในเวทีโลก พร้อมตอกย้ำ ความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างไทย–ญี่ปุ่นในการนำเสนอศักยภาพของประเทศสู่สายตานานาชาติ โดยมีผู้เข้ารับมอบโล่จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา, สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา, สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ สำนักงานโอซากา, Japan Association for the 2025 World Exposition, Thai Herb Association of Japan, Hikaru Nagano YAZAKI และร้านอาหาร THAI-YA-THAI
ถือเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก พร้อมวางรากฐานความร่วมมือ ระยะยาวระหว่างไทยและญี่ปุ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในอนาคต