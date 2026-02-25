ประกันสังคมเดินหน้าดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังทุกระยะ เพิ่มสิทธิบำบัดทดแทนไต ครอบคลุมทุกขั้นตอนการรักษา

สำนักงานประกันสังคมเผยสถานการณ์ผู้ประกันตนป่วยโรคไตวายเรื้อรังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและภาระทางเศรษฐกิจของประเทศ ยืนยันพร้อมดูแลผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ป่วยโรคไต ให้เข้าถึงสิทธิการรักษาโรคไตทุกระยะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมจัดสิทธิบำบัดทดแทนไตอย่างครอบคลุมทั้งการฟอกเลือด ล้างช่องท้อง และปลูกถ่ายไต
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนที่ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สามารถใช้สิทธิบำบัดทดแทนไตได้ ดังนี้
1. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม อัตราไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ หรือเดือนละ 18,000 บาท พร้อมยาฉีดอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin) และครอบคลุมค่าเตรียมหลอดเลือด รวมถึงเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่กำหนด โดยไม่จำกัดระยะเวลา
2. กรณีผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี รับสิทธิฟอกเลือดตามจริง ไม่เกิน 4,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 12,000 บาทต่อสัปดาห์ พร้อมยาฉีดอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin)
3. การล้างช่องท้องแบบถาวร ได้รับสิทธิไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท พร้อมยาฉีดอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin) และค่าวางท่อไม่เกิน 20,000 บาทต่อราย ภายในระยะเวลา 2 ปี หากมีความจำเป็นต้องวางท่อซ้ำภายใน 2 ปี สามารถเบิกจ่ายเพิ่มได้ไม่เกิน 10,000 บาท
4. การล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ ได้รับสิทธิไม่เกิน 32,700 บาทต่อเดือนพร้อมยาฉีดอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin)
5. การปลูกถ่ายไต ครอบคลุมการรักษาก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด รวมถึงการรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมระบุ ผู้ประกันตนที่ประสงค์ใช้สิทธิบำบัดทดแทนไตต้องยื่นขออนุมัติล่วงหน้า พร้อมเอกสารประกอบ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด หรือสาขาทั่วประเทศ หรือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นผ่าน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือขอข้อมูลเพิ่มสอบถามสายด่วน 1506 ตลอด 24 เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น