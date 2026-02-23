วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตผสมเสร็จ ยกระดับมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมและเสวนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตผสมเสร็จของประเทศไทย” โดยมี ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
ดร.พจมาน ท่าจีน กล่าวว่า การจัดประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมของเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง รวมถึงเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานกำกับดูแล ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ซึ่งอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบันใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete) อย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถควบคุมสัดส่วนวัสดุและกระบวนการผลิตจากโรงงานได้อย่างเป็นระบบ การนำไปใช้ในงานโครงสร้างที่มีความสำคัญจึงต้องอาศัยผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถสอบกลับได้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นกลไกสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) ทำหน้าที่เชื่อมโยงมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ และการใช้งานจริงในภาคก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อม ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และกระจายการให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้การทดสอบรองรับงานก่อสร้างในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง เพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ และเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
ดังนั้นการจัดประชุมฯดังกล่าวจึงเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตผสมเสร็จของประเทศให้มีความเข้มแข็ง เป็นระบบ และยั่งยืน รองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว พร้อมทั้งขยายขอบข่ายการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการไปสู่ผลิตภัณฑ์และสาขาอื่น ๆ ของประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตอย่างต่อเนื่อง