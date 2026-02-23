ห้ามพลาด ร่วมกิจกรรม เปิดเวที Youth Groundwater Guardian ปี 2 นักสื่อสารน้ำบาดาลรุ่นใหม่ – สมัครก่อน 15 มี.ค. นี้เท่านั้น! กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชวนนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 60,000 บาท
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วม Youth Groundwater Guardian ปี 2 “Our Aquifer, Our Future บาดาลเล่าเรื่อง” ใน Theme “น้ำบาดาลหัวใจของการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจไทย กิจกรรมเปิดโอกาสให้คุณใช้พลังแห่ง Storytelling ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำบาดาล พร้อมชิงทุนการศึกษาและเกียรติบัตร รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท!
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับเยาวชน เกี่ยวกับความสำคัญและคุณค่าของน้ำบาดาล ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำบาดาล ทั้งด้านการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างมีส่วนร่วม ผ่านการนำเสนอแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยการสื่อสารผ่านการบอกเล่าเรื่องราว (Storytelling) อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำบาดาล ทั้งระดับนโยบายระดับปฏิบัติ กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน
คุณสมบัติผู้สมัคร
กิจกรรมนี้เปิดรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15 - 20 ปี จำนวน 3 คนต่อทีม พร้อมครูผู้สอนหรือที่ปรึกษา
1 คนต่อทีม (ไม่จำกัดจำนวนทีมต่อที่ปรึกษา 1 คน) ทั้งนี้ แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงาน
และทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญดังนี้:
• Groundwater Boot Camp: ค่ายกิจกรรมเข้มข้น 4 วัน 3 คืน เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านน้ำบาดาล
• Final Pitching: การนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย 2 วัน 1 คืน ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และ
การนำเสนอ
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569 เวลา 18.00 น. โดยจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ในวันที่ 23 เมษายน 2569 สำหรับค่าย Groundwater Boot Camp จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2569 และรอบ Final Pitching จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2569
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านลิงก์นี้: https://docs.google.com/forms/d/1WPYd2oP1WEkf7Osvs3Q7VxU7IYmPG6Dv35JZTG4hMzI/edit