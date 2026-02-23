ม่วนซื่นเมืองดอกบัว! เช็กอิน “อุบลราชธานี” เมือง (ต้อง) รอง ที่ความรวยศรัทธาและธรรมชาติไม่เป็นรองใคร

อุบลราชธานี – ใครว่าเมืองรองต้องเป็นทางผ่าน? บอกเลยว่าถ้าได้ลองมาสัมผัส "อุบลราชธานี" สักครั้ง จะรู้ว่าคำว่า "ไม่เป็นรองใคร" นั้นมีอยู่จริง! ไม่ว่าจะเป็นความยิ่งใหญ่ของหินผา ความศรัทธาที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรม หรือความวิจิตรของสถาปัตยกรรม ที่นี่รวมไว้ให้ครบในที่เดียว
เมื่อวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดกิจกรรม FAM Trip ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ “เทศกาลเมือง (ต้อง) รอง” นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่สัมผัสเส้นทาง “แดนดินถิ่นศรัทธา คุณค่าวัฒนธรรม” เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเมืองอุบลฯ มีศักยภาพล้นแก้ว ทั้งสายมู สายเที่ยวธรรมชาติ หรือสาย Soft Power วัฒนธรรม ก็มาจอยกันได้แบบฟินๆ แถมเดินทางง่ายมากเพราะมีสนามบินนานาชาติอยู่ในตัวเมืองเลย วันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องจุดเช็กอินไฮไลต์ที่มาอุบลฯ แล้ว "ต้องลอง" ให้ถึงที่
วัดพระธาตุหนองบัว : สักการะพระธาตุสีทอง และพญานาคสีรุ้งสุดอลังการ
เริ่มต้นทริปด้วยความสิริมงคลที่ วัดพระธาตุหนองบัว แลนด์มาร์คกลางเมืองที่ใครเห็นก็ต้องตะลึงกับ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์” เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสีขาวตัดลายทองอร่ามที่จำลองแบบมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ยอดเจดีย์ทำด้วยทองคำแท้ ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้เราได้กราบไหว้ท่ามกลางงานศิลปะแบบปาละที่หาชมยาก
สำหรับสายมู ห้ามพลาดการขอพรกับ “องค์พญานาคฉัพยาปุตตะ” หรือพญานาคสีรุ้ง (ท่านปู่กริชกรกตและท่านย่ามณีเกตุ) ที่เกล็ดสะท้อนแสงแดดเป็นประกายสวยงามมาก เชื่อกันว่าท่านช่วยประทานพรเรื่องโชคลาภและความสำเร็จ ใครอยากเห็น "ต้นเทียนพรรษา" ระดับแชมป์ ที่นี่เขาก็มีโรงหล่อให้ชมกันได้ตลอดทั้งปีด้วยนะ
วัดหลวง : ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ณ วัดแรกของเมืองอุบลฯ
เขยิบมาที่ริมแม่น้ำมูลกับ วัดหลวง วัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 245 ปี สร้างขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งเมืองอุบลฯ โดยเจ้าคำผง เจ้าเมืองคนแรก ที่นี่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในสมัยก่อน
ไฮไลต์ที่ต้องเข้ามากราบคือ “หลวงพ่อปากดำ” หรือพระพุทธสิริมงคลอุบล พระพุทธรูปสำริดศิลปะเชียงแสน-ล้านช้าง ที่มีเอกลักษณ์คือริมฝีปากสีเข้มจากการเปลี่ยนสีตามธรรมชาติของเนื้อสำริด ชาวบ้านนิยมมาขอพรเรื่องความมั่นคงและความร่มเย็นในชีวิต บรรยากาศที่นี่สงบเงียบ เย็นสบายสมกับอยู่ริมน้ำจริงๆ
สามพันโบก : แกรนด์แคนยอนเมืองไทย มหัศจรรย์หินนับพันโบก
มาถึงพิกัด Unseen Thailand ที่อำเภอโพธิ์ไทร กับ สามพันโบก กลุ่มหินทรายที่ถูกกระแสน้ำโขงกัดเซาะจนกลายเป็นแอ่ง (โบก) นับพันหลุม กิจกรรมยอดฮิตคือการเดินตามหาหินรูปร่างแปลกๆ ไม่ว่าจะเป็น หินมิกกี้เมาส์, หินรูปหัวใจ, หินรูปหัวสุนัข และสระมรกต แอ่งน้ำสีเขียวใสกลางลานหินกว้าง
Tips: แนะนำให้มาช่วงเดือนธันวาคม - พฤษภาคม เพราะช่วงฤดูฝนน้ำจะท่วมมองไม่เห็นหลุม และควรมาเช้าหรือเย็นไปเลยจะได้ไม่ร้อนจัด (อย่าลืมครีมกันแดดและหมวกเด็ดขาด! การเดินทางปัจจุบันสะดวกสบายขึ้นเยอะ มีรถสองแถวชาวบ้านบริการรับ-ส่งถึงตัวโบกในราคาเป็นกันเอง หรือจะล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขงก็ชิลไปอีกแบบ
วัดป่าปากโดม : แลนด์มาร์คแห่งศรัทธา รอยต่อโลกมนุษย์และเมืองบาดาล
วันที่สองเราเดินทางไปที่ อ.พิบูลมังสาหาร สู่ วัดป่าปากโดม จุดที่ลำโดมใหญ่ไหลมาบรรจบแม่น้ำมูล ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นประตูสู่เมืองบาดาล ที่นี่โดดเด่นด้วยรูปปั้น พญานาคทะนะมูลนาคราช กายสีดำเหลือบทอง และแม่ย่าศรีเกศปทุม กายสีขาวมุก ที่ดูราวกับกำลังเลื้อยขึ้นมาจากน้ำจริงๆ
สายมูคอนเฟิร์มว่ามาขอพรเรื่องการเงิน การงานที่นี่ปังมาก! นอกจากนี้ยังมี หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ และวิหารหลวงปู่ขาวให้ได้ปฏิบัติธรรมสงบจิตใจ เป็นอีกหนึ่งจุดหมายตามแนวทาง "Faith-based Tourism" ที่ยกระดับเมืองรองได้อย่างทรงพลัง
คุ้มจันทร์หอม : ดื่มด่ำงานคราฟต์ เรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าทอเมืองอุบลฯ
ปิดท้ายทริปด้วยความละเมียดละไมที่ คุ้มจันทร์หอม แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ที่รวบรวมศูนย์เรียนรู้ผ้าไหม ร้านอาหาร และคาเฟ่ไว้ในเรือนไทยอีสานประยุกต์สุดอลังการ ที่นี่เราจะได้เห็นกระบวนการทำผ้าไหมครบวงจร ตั้งแต่เลี้ยงไหมไปจนถึงการทอเป็น "ผ้าไหมลายกาบบัว" เอกลักษณ์ของจังหวัด
ใครอยากมีของชิ้นเดียวในโลก ที่นี่มีเวิร์กชอปทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติให้ลองทำเองด้วยนะ เสร็จแล้วก็นั่งจิบกาแฟ ทานอาหารอีสานรสแซ่บในบรรยากาศร่มรื่น ก่อนกลับอย่าลืมช้อปของฝากอย่าง หมูยอ ไส้กรอกอีสาน ติดมือกลับบ้าน เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก
กิจกรรม FAM Trip ในครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า อุบลราชธานี คือ "เมืองรองที่ทุกคนต้องลอง" มาสัมผัสจริงๆ เพราะที่นี่มีครบรสทั้งความศรัทธา ธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่จับต้องได้
สำหรับใครที่อยากตามรอยเส้นทางท่องเที่ยวเมืองรองทั่วไทย สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา https://www.facebook.com/Mots.official.TH และ Facebook: เทศกาลเมือง (ต้อง) รอง https://www.facebook.com/ThailandHiddenGemsTourismFestival แล้วคุณจะรู้ว่าเมืองไทยยังมีทีเด็ดซ่อนอยู่อีกเพียบ!