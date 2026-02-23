xs
xsm
sm
md
lg

ม่วนซื่นเมืองดอกบัว! เช็กอิน “อุบลราชธานี” เมือง (ต้อง) รอง ที่ความรวยศรัทธาและธรรมชาติไม่เป็นรองใคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุบลราชธานี – ใครว่าเมืองรองต้องเป็นทางผ่าน? บอกเลยว่าถ้าได้ลองมาสัมผัส "อุบลราชธานี" สักครั้ง จะรู้ว่าคำว่า "ไม่เป็นรองใคร" นั้นมีอยู่จริง! ไม่ว่าจะเป็นความยิ่งใหญ่ของหินผา ความศรัทธาที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรม หรือความวิจิตรของสถาปัตยกรรม ที่นี่รวมไว้ให้ครบในที่เดียว
เมื่อวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดกิจกรรม FAM Trip ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ “เทศกาลเมือง (ต้อง) รอง” นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่สัมผัสเส้นทาง “แดนดินถิ่นศรัทธา คุณค่าวัฒนธรรม” เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเมืองอุบลฯ มีศักยภาพล้นแก้ว ทั้งสายมู สายเที่ยวธรรมชาติ หรือสาย Soft Power วัฒนธรรม ก็มาจอยกันได้แบบฟินๆ แถมเดินทางง่ายมากเพราะมีสนามบินนานาชาติอยู่ในตัวเมืองเลย วันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องจุดเช็กอินไฮไลต์ที่มาอุบลฯ แล้ว "ต้องลอง" ให้ถึงที่

วัดพระธาตุหนองบัว : สักการะพระธาตุสีทอง และพญานาคสีรุ้งสุดอลังการ
เริ่มต้นทริปด้วยความสิริมงคลที่ วัดพระธาตุหนองบัว แลนด์มาร์คกลางเมืองที่ใครเห็นก็ต้องตะลึงกับ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์” เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสีขาวตัดลายทองอร่ามที่จำลองแบบมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ยอดเจดีย์ทำด้วยทองคำแท้ ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้เราได้กราบไหว้ท่ามกลางงานศิลปะแบบปาละที่หาชมยาก

สำหรับสายมู ห้ามพลาดการขอพรกับ “องค์พญานาคฉัพยาปุตตะ” หรือพญานาคสีรุ้ง (ท่านปู่กริชกรกตและท่านย่ามณีเกตุ) ที่เกล็ดสะท้อนแสงแดดเป็นประกายสวยงามมาก เชื่อกันว่าท่านช่วยประทานพรเรื่องโชคลาภและความสำเร็จ ใครอยากเห็น "ต้นเทียนพรรษา" ระดับแชมป์ ที่นี่เขาก็มีโรงหล่อให้ชมกันได้ตลอดทั้งปีด้วยนะ
วัดหลวง : ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ณ วัดแรกของเมืองอุบลฯ

เขยิบมาที่ริมแม่น้ำมูลกับ วัดหลวง วัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 245 ปี สร้างขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งเมืองอุบลฯ โดยเจ้าคำผง เจ้าเมืองคนแรก ที่นี่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในสมัยก่อน

ไฮไลต์ที่ต้องเข้ามากราบคือ “หลวงพ่อปากดำ” หรือพระพุทธสิริมงคลอุบล พระพุทธรูปสำริดศิลปะเชียงแสน-ล้านช้าง ที่มีเอกลักษณ์คือริมฝีปากสีเข้มจากการเปลี่ยนสีตามธรรมชาติของเนื้อสำริด ชาวบ้านนิยมมาขอพรเรื่องความมั่นคงและความร่มเย็นในชีวิต บรรยากาศที่นี่สงบเงียบ เย็นสบายสมกับอยู่ริมน้ำจริงๆ

สามพันโบก : แกรนด์แคนยอนเมืองไทย มหัศจรรย์หินนับพันโบก
มาถึงพิกัด Unseen Thailand ที่อำเภอโพธิ์ไทร กับ สามพันโบก กลุ่มหินทรายที่ถูกกระแสน้ำโขงกัดเซาะจนกลายเป็นแอ่ง (โบก) นับพันหลุม กิจกรรมยอดฮิตคือการเดินตามหาหินรูปร่างแปลกๆ ไม่ว่าจะเป็น หินมิกกี้เมาส์, หินรูปหัวใจ, หินรูปหัวสุนัข และสระมรกต แอ่งน้ำสีเขียวใสกลางลานหินกว้าง

Tips: แนะนำให้มาช่วงเดือนธันวาคม - พฤษภาคม เพราะช่วงฤดูฝนน้ำจะท่วมมองไม่เห็นหลุม และควรมาเช้าหรือเย็นไปเลยจะได้ไม่ร้อนจัด (อย่าลืมครีมกันแดดและหมวกเด็ดขาด! การเดินทางปัจจุบันสะดวกสบายขึ้นเยอะ มีรถสองแถวชาวบ้านบริการรับ-ส่งถึงตัวโบกในราคาเป็นกันเอง หรือจะล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขงก็ชิลไปอีกแบบ
วัดป่าปากโดม : แลนด์มาร์คแห่งศรัทธา รอยต่อโลกมนุษย์และเมืองบาดาล

วันที่สองเราเดินทางไปที่ อ.พิบูลมังสาหาร สู่ วัดป่าปากโดม จุดที่ลำโดมใหญ่ไหลมาบรรจบแม่น้ำมูล ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นประตูสู่เมืองบาดาล ที่นี่โดดเด่นด้วยรูปปั้น พญานาคทะนะมูลนาคราช กายสีดำเหลือบทอง และแม่ย่าศรีเกศปทุม กายสีขาวมุก ที่ดูราวกับกำลังเลื้อยขึ้นมาจากน้ำจริงๆ

สายมูคอนเฟิร์มว่ามาขอพรเรื่องการเงิน การงานที่นี่ปังมาก! นอกจากนี้ยังมี หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ และวิหารหลวงปู่ขาวให้ได้ปฏิบัติธรรมสงบจิตใจ เป็นอีกหนึ่งจุดหมายตามแนวทาง "Faith-based Tourism" ที่ยกระดับเมืองรองได้อย่างทรงพลัง

คุ้มจันทร์หอม : ดื่มด่ำงานคราฟต์ เรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าทอเมืองอุบลฯ
ปิดท้ายทริปด้วยความละเมียดละไมที่ คุ้มจันทร์หอม แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ที่รวบรวมศูนย์เรียนรู้ผ้าไหม ร้านอาหาร และคาเฟ่ไว้ในเรือนไทยอีสานประยุกต์สุดอลังการ ที่นี่เราจะได้เห็นกระบวนการทำผ้าไหมครบวงจร ตั้งแต่เลี้ยงไหมไปจนถึงการทอเป็น "ผ้าไหมลายกาบบัว" เอกลักษณ์ของจังหวัด
ใครอยากมีของชิ้นเดียวในโลก ที่นี่มีเวิร์กชอปทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติให้ลองทำเองด้วยนะ เสร็จแล้วก็นั่งจิบกาแฟ ทานอาหารอีสานรสแซ่บในบรรยากาศร่มรื่น ก่อนกลับอย่าลืมช้อปของฝากอย่าง หมูยอ ไส้กรอกอีสาน ติดมือกลับบ้าน เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม FAM Trip ในครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า อุบลราชธานี คือ "เมืองรองที่ทุกคนต้องลอง" มาสัมผัสจริงๆ เพราะที่นี่มีครบรสทั้งความศรัทธา ธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่จับต้องได้

สำหรับใครที่อยากตามรอยเส้นทางท่องเที่ยวเมืองรองทั่วไทย สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา https://www.facebook.com/Mots.official.TH และ Facebook: เทศกาลเมือง (ต้อง) รอง https://www.facebook.com/ThailandHiddenGemsTourismFestival แล้วคุณจะรู้ว่าเมืองไทยยังมีทีเด็ดซ่อนอยู่อีกเพียบ!






























ม่วนซื่นเมืองดอกบัว! เช็กอิน “อุบลราชธานี” เมือง (ต้อง) รอง ที่ความรวยศรัทธาและธรรมชาติไม่เป็นรองใคร
ม่วนซื่นเมืองดอกบัว! เช็กอิน “อุบลราชธานี” เมือง (ต้อง) รอง ที่ความรวยศรัทธาและธรรมชาติไม่เป็นรองใคร
ม่วนซื่นเมืองดอกบัว! เช็กอิน “อุบลราชธานี” เมือง (ต้อง) รอง ที่ความรวยศรัทธาและธรรมชาติไม่เป็นรองใคร
ม่วนซื่นเมืองดอกบัว! เช็กอิน “อุบลราชธานี” เมือง (ต้อง) รอง ที่ความรวยศรัทธาและธรรมชาติไม่เป็นรองใคร
ม่วนซื่นเมืองดอกบัว! เช็กอิน “อุบลราชธานี” เมือง (ต้อง) รอง ที่ความรวยศรัทธาและธรรมชาติไม่เป็นรองใคร
+33