“ครูก้อย เบบี้แอนด์มัม” ยืนหนึ่งในใจผู้มีบุตรยาก จากครูวิทยาศาสตร์สู่ผู้นำองค์ความรู้เตรียมตั้งครรภ์ ที่ขับเคลื่อนความเข้าใจเรื่องภาวะมีบุตรยากในสังคมไทย

จากประสบการณ์จริงบนเส้นทางผู้มีบุตรยากของครูวิทยาศาสตร์ “ครูก้อย-นัชชา ลอยชูศักดิ์” สู่การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเตรียมตั้งครรภ์ตามหลักวิชาการกว่า 9 ปี ผ่านทางเพจ BabyAndMom.co.th และ บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านภาวะมีบุตรยากในสังคมไทย
ในปัจจุบัน ภาวะมีบุตรยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป หลายครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหานี้มากขึ้น จากแนวโน้มการแต่งงานและการมีบุตรในช่วงอายุที่สูงขึ้น ส่งผลให้ภาวะเจริญพันธุ์ลดลงตามธรรมชาติ ขณะเดียวกัน วิถีชีวิตยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอ พฤติกรรมการบริโภค และโรคเรื้อรัง ล้วนเป็นปัจจัยที่กระทบต่อระบบสืบพันธุ์โดยตรง
จุดเริ่มต้นของ BabyAndMom.co.th เกิดจากประสบการณ์จริงของครูก้อย เมื่อกว่า 9 ปีก่อนที่ต้องเผชิญกับภาวะมีบุตรยากและความผิดหวังหลายครั้ง ตั้งแต่การตั้งครรภ์ตามธรรมชาติที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ไปจนถึงการรักษาทางการแพทย์ ทั้ง IUI และ ICSI (เด็กหลอดแก้ว) ซึ่งในช่วงแรกยังไม่ประสบความสำเร็จ สาเหตุมาจากขาดการเตรียมความพร้อมของร่างกายซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก
ในช่วงเวลานั้น แหล่งข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ยังมีจำกัด ครูก้อยในฐานะครูวิทยาศาสตร์จึงตัดสินใจศึกษางานวิจัยด้านภาวะเจริญพันธุ์และโภชนาการจากต่างประเทศอย่างจริงจัง เพื่อนำมาปรับใช้กับตนเองควบคู่กับการดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบ จนสามารถเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการรักษาทางการแพทย์ และประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ในที่สุด
ครูก้อยเปิดเผยว่า หลายคนมักเข้าใจว่าความพร้อมทางการเงินเพียงอย่างเดียวเพียงพอสำหรับการมีบุตร แต่ในความเป็นจริง หากร่างกายยังไม่อยู่ในภาวะที่พร้อม โอกาสในการตั้งครรภ์ย่อมลดลง และอาจนำไปสู่การสูญเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากโดยไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง
“มีผู้มีบุตรยากจำนวนมาก ซึ่งเคยผ่านการรักษาภาวะมีบุตรยากมาหลายครั้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ สูญเสียค่าใช้จ่ายสูงถึงหลักล้านบาท และต้องเผชิญกับความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความรู้ในการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเข้าสู่กระบวนการทางแพทย์”
ครูก้อยอธิบายว่า หัวใจสำคัญของการเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ คือ “คุณภาพของปัจจัยตั้งต้นของร่างกาย” ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพของเซลล์ไข่ ความสมดุลของระบบฮอร์โมน ความพร้อมของมดลูก รวมถึงคุณภาพของอสุจิของฝ่ายชาย เมื่อมีการเตรียมความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ ทั้งการปรับโภชนาการ และพฤติกรรมการใช้ชีวิต และเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพเจริญพันธุ์ โอกาสในการประสบความสำเร็จ ทั้งการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและการรักษาทางการแพทย์ย่อมเพิ่มขึ้น
จากประสบการณ์ตรงและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ครูก้อยได้ถ่ายทอดความรู้เตรียมตั้งครรภ์ ผ่านเพจ BabyAndMom.co.th โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมร่างกายก่อนตั้งครรภ์ การดูแลสุขภาพ การวางแผนช่วงตกไข่ โภชนาการสำหรับผู้มีบุตรยาก ไปจนถึงการเตรียมตัวก่อน–หลังเข้าสู่กระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก เพื่อให้ผู้หญิงและคู่สมรสสามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้จริง
ครูก้อย กล่าวว่า จากประสบการณ์ตรงในฐานะผู้มีบุตรยาก ทำให้เข้าใจความท้าทายและปัญหาที่ผู้มีบุตรยากต้องเผชิญอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากการมีบุตรไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนเข้าใจ ผู้หญิงจำนวนมากต้องเผชิญทั้งความยากลำบากทางร่างกายและจิตใจ บางรายผ่านกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วหลายครั้งแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
ด้วยเหตุนี้ ครูก้อยจึงตั้งใจศึกษางานวิจัยด้านภาวะเจริญพันธุ์อย่างจริงจัง และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเตรียมตั้งครรภ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการแบ่งปันประสบการณ์จริง ไม่เพียงเฉพาะเรื่องราวของตนเอง แต่ยังรวมถึงประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากจำนวนมากที่ร่วมแบ่งปันผ่านรายการ “สักวันฉันจะเป็นแม่” ซึ่งมีมากกว่า 176 ตอน และกลายเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกำลังใจสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาการมีบุตร
นอกจากนี้ยังมีรายการ “ครูก้อยพบแพทย์” รายการให้ความรู้ด้านภาวะเจริญพันธุ์และการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ โดยครูก้อยร่วมพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
และรายการ “Research Talk” รายการที่ครูก้อยนำเสนอและวิเคราะห์งานวิจัยด้านภาวะเจริญพันธุ์ การเตรียมตั้งครรภ์ และสุขภาพผู้หญิง โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากงานวิจัยระดับนานาชาติในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพในชีวิตจริง
ครูก้อยยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของ “ความรู้ในการเตรียมตั้งครรภ์” ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการมีบุตรที่มีคุณภาพ เพราะช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ และป้องกันปัญหาสุขภาพของแม่และทารกได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มพยายามมีบุตร ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพอย่างมีวินัย และโภชนาการที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพไข่ มดลูก และสเปิร์มของฝ่ายชาย รวมถึงความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก
จากประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ที่เคยเผชิญภาวะมีบุตรยาก และครูวิทยาศาสตร์ ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ จึงก้าวขึ้นมาเป็นผู้บุกเบิกในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านภาวะเจริญพันธุ์ในสังคมไทย พร้อมผลักดันแนวคิดว่า “การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ คือรากฐานสำคัญของการมีบุตรที่มีคุณภาพ” โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการ “ยกระดับความรู้และความเข้าใจด้านภาวะมีบุตรยาก” ให้คู่สมรสสามารถวางแผนการมีบุตรอย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตร์
สำหรับผู้ที่สนใจองค์ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ สามารถติดตามข้อมูลได้ผ่าน
• Facebook Page: BabyAndMom.co.th
• TikTok: @babyandmom.co.th สำหรับเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย
• เว็บไซต์: www.babyandmom.co.th สำหรับบทความเชิงลึก
• YouTube Channel: BabyAndMom.co.th รวมคลังวิดีโอความรู้จากรายการ “สักวันฉันจะเป็นแม่”, “ครูก้อยพบแพทย์” และ “Research Talk”
• Line Official: @babyandmom.co.th สำหรับการพูดคุยและขอคำแนะนำด้านการเตรียมตั้งครรภ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย