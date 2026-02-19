วิกฤตการศึกษาไทย: เสียงเพรียกจากโครงการ Kids Go to School Bangkok

เมื่อเร็วๆ นี้ ผลการศึกษาจาก UNICEF ประเทศไทย และการประเมินผล PISA ได้เผยให้เห็นถึงความน่ากังวลของคะแนนของนักเรียนในประเทศไทยด้านการอ่าน การคำนวณและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุดระบุว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไทยลดลงในทุกวิชาหลัก ซึ่งถือเป็นสัญญาณของ "วิกฤตการเรียนรู้" ที่กำลังขยายตัว
แม้ว่าการปฏิรูปนโยบายการศึกษาที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งจะเป็นสิ่งจำเป็น แต่ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเห็นผล หากไม่มีการยื่นมือเข้าช่วยเหลือในทันที ประเทศไทยอาจเผชิญกับความเสี่ยงที่จะมีวิกฤต "ลูกหลานที่สูญหาย" (Lost Generation)
ขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่จะกำหนดทิศทางของชาติในทศวรรษหน้า และประเด็นที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของอนาคตร่วมกันของเราก็คือ "การศึกษา" ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ โครงการ Kids Go to School Bangkok นำโดย บาทหลวงเอดการ์ นาวา (Father Edgar Nava) จากคณะธรรมทูตซาเวเรียน (Xaverian Missionaries) จึงขอเชิญชวนภาคเอกชนและโรงเรียนนานาชาติเข้ามาเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กกลุ่มเปราะบางที่สุดในกรุงเทพฯ จะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้
เกี่ยวกับโครงการ “Kids Go to School”
โครงการ Kids Go to School ภายใต้การสนับสนุนของ Brandnow.asia ตั้งใจให้ความช่วยเหลือโดยตรงและเป็นรูปธรรมแก่เด็กๆ ในชุมชนที่ขาดแคลนในกรุงเทพฯ โดยมุ่งกำจัดอุปสรรคด้านการเงินและอุปสรรคด้านการเดินทางที่ขัดขวางไม่ให้เด็กๆ ได้ไปโรงเรียน
ขณะนี้เรากำลังเปิดรับ:
● สปอนเซอร์จากองค์กร: เพื่อสมทบทุนจัดซื้อชุดอุปกรณ์เตรียมตัวไปโรงเรียน และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน
● พันธมิตรโรงเรียนนานาชาติ: เพื่อแบ่งปันทรัพยากรและร่วมกิจกรรมระดมทุนที่นำโดยนักเรียน
● การสนับสนุนด้านการเดินทางและสิ่งของ: เพื่อลดอุปสรรคทางกายภาพในการเข้าถึงการศึกษา
ช่องทางการบริจาค
ท่านสามารถดำเนินการบริจาคได้ผ่าน: ศูนย์คาทอลิกนักบุญสเตลลามารีส (Stella Maris Seafarers' Center) เลขที่ 3-5 ซอยวัด คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
● บาทหลวง เอดการ์ นาวา: โทร. 092-296-9205 | อีเมล: enavax@hotmail.com
● คุณเอลิซ ธีลลาร์ด: โทร. 096-859-5564 | อีเมล: elisethillard@gmail.com
รายละเอียดบัญชีธนาคาร:
● ธนาคาร: ทีเอ็มบีธนชาต (ttb)
● เลขที่บัญชี: 149-2-22839-8
● ชื่อบัญชี: โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ (เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษี)
ประวัติโครงการ Kids Go To School Bangkok
โครงการก่อตั้งขึ้นในปี 2020 ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม Bangkok Accueil โครงการนี้เป็นโครงการการกุศลที่มอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในเขตคลองเตย ภายใต้การดูแลของบาทหลวงเอดการ์ นาวา และบาทหลวงออกัสติน แห่งคณะธรรมทูตซาเวเรียน
โครงการทำงานร่วมกับโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์และสถาบันอื่นๆ เพื่อสนับสนุนนักเรียนจนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและสูงขึ้นไป ข้อมูลในปี 2026 ระบุว่าโครงการได้ช่วยเหลือนักเรียนมาแล้วหลายร้อยคน โดยมีนักเรียน 15 คนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายและมีงานทำแล้วในปัจจุบัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
● คุณคริสเตล เซเลอริเยร์: 092-394-2540 | christellecelerier@hotmail.com
● บาทหลวง เอดการ์ นาวา: 092-296-9205 | enavax@hotmail.com