ประกันสังคมจัดโครงการ “ประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 2 (กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล)” สร้างหลักประกันความมั่งคงแรงงานนอกระบบ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดโครงการ “ประกันสังคม ทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 2 (กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล)” ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวนฤมล บุญมี ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ คณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 12 ผู้ประกันตน และเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล เข้าร่วมประชุมฯ
นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นในการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับประชาชนทุกช่วงวัย ทุกเพศ และทุกกลุ่ม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมผู้สูงวัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบหรือแรงงานภาคอิสระ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังขาดโอกาสเข้าถึงหลักประกันทางสังคม ในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมให้การคุ้มครองผู้ประกันตนทั่วประเทศจำนวน 24.86 ล้านคน แบ่งเป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 13 ล้านคน มาตรา 39 จำนวน 1.6 ล้านคน และมาตรา 40 จำนวน 11 ล้านคน ทั้งนี้ได้มีการรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่แรงงานภาคอิสระ ให้ตระหนักถึงความมั่นคงในชีวิต
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ซึ่งให้ความคุ้มครองกรณีการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และ
กรณีสงเคราะห์บุตร พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระเห็นความสำคัญของการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและครอบครัว การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการประชุมรุ่นที่ 2 โดยได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบอาชีพอิสระ เครือข่ายประกันสังคม อาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงาน และประชาชนทั่วไป จากจังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร
นางสาวนันทินี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้สำนักงานประกันสังคมได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมประชุมฯสะท้อนให้เห็นว่าแรงงานนอกระบบให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตมากขึ้น พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับสิทธิความคุ้มครอง และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวในระยะยาว