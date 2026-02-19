บพค. หารืออดีตผู้นำ Global Young Academy ที่อ๊อกซ์ฟอร์ด วางหมุดไทยเชื่อมเครือข่ายนักวิจัยโลก หนุนสร้างผลกระทบงานวิจัย–พัฒนาเศรษฐกิจอนาคต

หน่วยบริหารจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (บพค. หรือ PMU-B) ภายใต้สำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่ (องค์การมหาชน) เดินหน้าขยายความร่วมมือระดับนานาชาติ นำคณะผู้บริหารเข้าหารือแบบ Exclusive กับอดีตผู้นำเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่นานาชาติ (Global Young Academy: GYA) ณ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร
การหารือดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ University of Oxford โดย ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผอ.บพค. พร้อมคณะ ได้หารือกับ Moritz Riede ศาสตราจารย์ด้าน Soft Functional Nanomaterials ภาควิชาฟิสิกส์ อดีตประธานร่วมเครือข่าย Global Young Academy และ Rob Jenkins นักจิตวิทยาการรู้คิดจาก University of York อดีตกรรมการบริหาร GYA
ดร.ณิรวัฒน์ เปิดเผยหลังว่า การหารือมุ่งเน้นแนวทางพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ของไทย โดยเฉพาะการสร้าง “ผลกระทบจากงานวิจัย” (Research Impact) และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือข้ามพรมแดน เพื่อรับมือความท้าทายระดับโลก ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม โดยปัจจุบัน GYA มีเครือข่ายศิษย์เก่า (Alumni) กว่า 400 คนทั่วโลก ซึ่งล้วนเป็นนักวิจัยที่มีบทบาทโดดเด่นทั้งด้านวิชาการ การบริหาร การกำหนดนโยบาย และการขับเคลื่อนสังคมในประเทศของตน การเปิดวงหารือครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการออกแบบความร่วมมือเชิงระบบ ระหว่าง บพค. กับเครือข่ายนักวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อดึงศักยภาพคนเก่งจากทั่วโลกมาทำงานร่วมกับนักวิจัยไทย และต่อยอดสู่ระดับภูมิภาค
ผอ.บพค. กล่าวต่อว่า ในปี 2569 บพค. เตรียมเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Advancing Leadership Program (ALP) ปลายเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้เครือข่ายหน่วยงานให้ทุนนานาชาติ Belmont Forum มุ่งส่งเสริมการทำงานวิจัยแบบข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary Research) และการเชื่อมโยงนักวิจัยกับผู้นำระดับชุมชนจากทั่วโลก
“แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับบทบาทใหม่ของ บพค. ที่มุ่งสร้างความร่วมมือและการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า นำไปสู่การเกิดอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ” ดร.ณิรวัฒน์ กล่าว
ทั้งนี้ บพค. และเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ไทย เตรียมนัดหารือกับทีม Co-Chair ชุดปัจจุบันของ GYA เพื่อกำหนดเป้าหมายความร่วมมือร่วมกัน ก่อนออกแบบรายละเอียดเชิงปฏิบัติในลำดับถัดไป โดยตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของการขับเคลื่อนเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ในระดับโลก