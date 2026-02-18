“หลวงพ่อสำเริงฯ” ประธานจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 12 ให้พระสงฆ์ 70 รูป ร่วมสาธยายพระไตรปิฎก และ บวชพระ-ชี ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประเทศอินเดีย

“คณะสงฆ์ไทยและลาวในโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 12” ปักหลักที่วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 โดยเข้าร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 ที่มหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งจัดโดยวัดลาว พุทธคยา อินเตอร์เนชั่นแนล (Wat Lao Buddhagaya International)ตั้งแต่วันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 ภายในงานมีการสาธยายพระไตรปิฎก แปลเป็นภาษาอังกฤษ,ไทย,ลาว,พม่าและเวียดนาม
ทั้งนี้ "พระครูธีรธรรมปราโมทย์" หรือ "หลวงพ่อสำเริง ธมฺมธีโร" เจ้าอาวาส วัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จะ.เชียงราย และ ในฐานะ "ประธานโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา" ครั้งที่ 12 ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ปลงผมอุบาสกและอุบาสิกา จำนวน 6 ชีวิต เพื่อบวชที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย และ ในช่วงเย็นของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569
สำหรับ“คณะสงฆ์ในโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 12” รวม 70 รูป พร้อมด้วยอุบาสกและอุบาสิกาอีก 18 คน รวม 88 ชีวิต เดินทางมาถึงยัง “วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา” พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 เดินทางไปยังวัดป่าดงคสิริ และ พักฝั่งตรงข้ามวัดป่าดงคสิริ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย
เมื่อคณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกและอุบาสิกมาในโครงการจาริกธรรมฯมาถึงวัดไทยมคธพุทธวิปัสสนาเรียบร้อยแล้ว ได้เดินทางไปกราบนมัสการพระพุทธเมตตา ณ มหาเจดีย์พุทธคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย พร้อมกับศึกษาเรียนรู้สถานที่สำคัญในบริเวณมหาเจดีย์พุทธคยา ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทำวัตรเย็นใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมกับเจริญจิตใจภาวนา ถวายบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า
สำหรับเช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ไทยและลาวร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้าที่วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนาและเจริญจิตตภาวนา
ทั้งนี้ การเดินจาริกธรรมของคณะสงฆ์ในโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาของทุกปี จะมีโรงครัวเคลื่อนที่ พร้อมรถน้ำดื่มเคลื่อนที่ เพราะด้วยเหตุและปัจจัยที่อินเดียและเนปาล ไม่เหมือนในประเทศไทย จำเป็นต้องมีโรงครัวเคลื่อนที่และน้ำดิ่มที่สะอาดให้แก่คณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกและอุบาสิกาตลอดเส้นทาง
ท่านผู้อ่านสามารถติดตามรายละเอียดการเดินเท้าในโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 12 อินเดีย-เนปาล (Walk for peace in my heart in India-Nepal) ได้ที่เพจจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา โดยวัดดอยเทพนิมิต จังหวัดเชียงราย