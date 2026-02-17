รามาฯ จับมือ-กทม. ผนึกพลัง13 องค์กร ชู”ถนนพระราม 6” ปลอดบุหรี่ 100% สู่โซนหายใจคลีน

“ถนนพระราม 6” ประกาศยกระดับถนนปลอดบุหรี่มวน-บุหรี่ไฟฟ้า 100% ผนึกกำลัง รามาฯ-เขตราชเทวี-กรุงเทพมหานคร-13 องค์กรย่านถนนพระราม 6 ปกป้องคนเมืองจากควันบุหรี่มือสอง ผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่มีโทษปรับทางกฎหมายไม่เกิน 5,000 บาท
กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และ13 องค์กรย่านถนนพระราม 6 จัดกิจกรรมรณรงค์ “ถนนพระราม 6 ปลอดบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า” ชูแนวคิดการแบ่งปันความรักด้วยอากาศบริสุทธิ์ มุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่มือสองบนพื้นที่สาธารณะ รวมถึงทางเดินเท้าที่มีคนสัญจรจำนวนมาก
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ในฐานะสถาบันการแพทย์ที่ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ เราตระหนักถึงอันตรายของควันบุหรี่มือสองและละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ป่วย เด็ก และบุคลากรทางการแพทย์ที่สัญจรไปมา การทำให้ถนนพระราม 6 ปลอดบุหรี่ จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจเฉียบพลัน ซึ่งเป็นภัยเงียบที่มากับอากาศที่เราหายใจร่วมกันในที่สาธารณะ”
รองศาสตราจารย์ ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า “การยกระดับถนนพระราม 6 ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของการบริหารจัดการเมืองตามนโยบายสุขภาพดี (Healthy City) ของ กรุงเทพมหานคร เราเล็งเห็นว่าถนนเส้นนี้เป็นย่านนวัตกรรมสุขภาพที่มีโรงพยาบาลและสถานศึกษาหนาแน่น การปล่อยให้มีควันบุหรี่และละอองฝอยจากบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะ เป็นการซ้ำเติมสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชนที่สัญจรไปมา”
นายอภิชาต แสนมาโนช ผู้อำนวยการเขตราชเทวี กล่าวว่า “สำนักงานเขตราชเทวีมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบาย ‘มหานครปลอดบุหรี่’ เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Healthy City อย่างเต็มรูปแบบ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การนำร่องที่ถนนพระราม 6 ซึ่งเป็นย่านสถาบันการแพทย์ที่สำคัญ ถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการจัดการพื้นที่สาธารณะ โดยเราจะเน้นการจัดระเบียบทางเท้าและจุดรอรถโดยสารให้เป็นเขตปลอดบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างมีสุขภาวะที่ดี”
ด้าน เรืออากาศเอก นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สารพิษในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะมะเร็งปอด ซึ่งผู้ที่ได้รับควันมือสองมีความเสี่ยงไม่ต่างจากผู้สูบเอง การรณรงค์ครั้งนี้จึงเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่และสร้างค่านิยมใหม่ให้สังคมตระหนักว่า การไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะคือการแสดงความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์”
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า ถนนพระราม 6 เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลหลายแห่ง สถาบันวิจัย และสถานที่ราชการ การทำให้ถนนสายนี้เป็น “ถนนปลอดบุหรี่” เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการปกป้องสิทธิของคนไม่สูบบุหรี่ที่จะไม่ต้องได้รับควันบุหรี่มือสองในพื้นที่ทางเดินเท้าและจุดรอรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งมีประชาชนร้องเรียนมาทางช่องทางของสำนักงานเขตราชเทวีและทางโรงพยาบาลรามาธิบดี การรณรงค์ครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อให้ถนนพระราม 6 เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับลมหายใจของทุกคน และผมหวังว่า “ถนนพระราม 6 ปลอดบุหรี่” เส้นนี้ จะเป็นต้นแบบถนนปลอดบุหรี่ของกรุงเทพมหานครต่อไป” นพ.ประกิต กล่าว
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการปักหมุดสัญลักษณ์ “ถนนปลอดบุหรี่” ตลอดเส้นทางถนนพระราม 6 เพื่อตอกย้ำความปลอดภัยของประชาชนทุกคนในย่านการแพทย์ราชเทวี รวมถึงการเชิญชวนร้านค้าและสถานประกอบการริมทางร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดให้พื้นที่สาธารณะและทางเท้าเป็นเขตปลอดบุหรี่ ผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่มีโทษปรับทางกฎหมายไม่เกิน 5,000 บาท จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สัญจรบนถนนพระราม 6 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไร้ควัน หากพบเห็นการสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่หรือช่วยกันรณรงค์อย่างสุภาพ เพื่อให้เกิดสังคมปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.rama.mahidol.ac.th/healthpromo/th