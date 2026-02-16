กรมควบคุมโรค ชวนคนไทยฉลองตรุษจีนปีม้า 2026 กินให้ "เฮง" คู่ "สุขภาพปัง" ไม่พังเพราะ NCDs

กรมควบคุมโรค รณรงค์เชิญชวนประชาชนฉลองเทศกาลตรุษจีนปีม้า 2026 อย่างมีสติชวนปรับพฤติกรรมการกินอาหารมงคล ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ย้ำ “สุขภาพดี” คือของขวัญล้ำค่าที่สุดสำหรับทุกครอบครัว
วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2569) นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความอบอุ่นของครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ได้รวมตัวกันไหว้บรรพบุรุษและรับประทานอาหารมงคลร่วมกัน อย่างไรก็ตาม อาหารยอดนิยมในช่วงเทศกาลนี้มักมีรสชาติหวาน มัน และเค็มจัด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต และโรคอ้วน กรมควบคุมโรคจึงขอชวนประชาชนเปลี่ยนตรุษจีนปีนี้ ให้เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การดูแลสุขภาพในวันตรุษจีนนั้นไม่ใช่เรื่องยากและไม่ได้เป็นการขัดต่อขนบธรรมเนียม สามารถเริ่มได้จากการเลือกวิธีปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น เปลี่ยนจากเมนูทอดหรือผัดน้ำมันมาก เป็นการต้ม นึ่ง หรืออบ เลือกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันอย่างปลา หรืออกไก่ เพิ่มผักหลากสี และผลไม้รสไม่หวานจัดในทุกมื้อ เพื่อช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีและช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด นอกจากนี้ ขอความร่วมมือทุกท่านให้ลดการจุดธูป ประทัดหรือกระดาษเงินกระดาษทองในปริมาณมาก เพื่อลดการสร้างฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุ
นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กล่าวเน้นย้ำถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต หรือโรคอ้วน เทศกาลตรุษจีนถือเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการรับประทานอาหารเป็นพิเศษ เนื่องจากอาหารมงคลส่วนใหญ่มักแฝงไปด้วยไขมัน น้ำตาล และเกลือในปริมาณที่สูง ซึ่งอาจส่งผลโดยตรงให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายได้ สำหรับประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน ขอเน้นย้ำเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลเป็นสำคัญ ควรพยายามหลีกเลี่ยงขนมมงคลที่มีรสหวานจัดและแป้งสูง เช่น ขนมเปี๊ยะ ขนมเทียน รวมถึงน้ำอัดลมต่าง ๆ ในขณะที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควรระวังเรื่องปริมาณโซเดียม โดยหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอย่างปลาเค็มหรือไข่เค็ม และพยายามลดการเติมเกลือหรือซอสปรุงรสในมื้ออาหารลง สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง การจำกัดโซเดียม ฟอสฟอรัส และโปรตีนเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงอย่างกล้วยหรือส้ม ซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ ในส่วนของโรคอ้วนอยากให้ความสำคัญกับการควบคุมปริมาณอาหารรวมในแต่ละวัน ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำ เน้นผักสดและเนื้อสัตว์ไร้มัน หลีกเลี่ยงของทอดและแป้งขัดขาวให้น้อยที่สุด และสำหรับผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดในเทศกาลนี้คือฝุ่นและควัน ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการจุดธูปปริมาณมากตามศาลเจ้าต่าง ๆ เพื่อถนอมระบบทางเดินหายใจ
ทั้งนี้ นอกจากการเลือกรับประทานอาหารแล้ว กรมควบคุมโรคขอเชิญชวนประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที หรือสะสมให้ได้ 150 นาทีต่อสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง โดยผู้ที่มีโรคประจำตัวควรออกกำลังกายภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เทศกาลตรุษจีนปีนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง