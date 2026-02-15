สกู๊ปพิเศษ : “CODE CLASH” เกมเปลี่ยนห้องเรียน สร้างพื้นฐานเว็บดีไซน์ให้นักเรียนไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม – เมื่อการเรียนการสอนเขียนโค้ดไม่จำเป็นต้องน่าเบื่ออีกต่อไป “นายพงศวุฒิ นาคนวล” นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โปรแกรมเมอร์เลือดไทยรุ่นใหม่ โชว์ศักยภาพคิดและพัฒนาแพลตฟอร์มเกมมิฟิเคชัน “CODE CLASH” เกมการแข่งขันเพื่อการเรียนรู้ HTML DOM จุดประกายความสนุกควบคู่สาระให้กับนักเรียนไทย
จุดเริ่มต้นจากคำถามในห้องเรียน
จากประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยที่พบว่า เด็กจำนวนไม่น้อยอาจไม่อินกับรูปแบบการเรียนแบบดั้งเดิม จึงตั้งคำถามสำคัญว่า “จะทำอย่างไรให้เด็กสนุกและอยากเรียนรู้จริง ๆ”
คำตอบคือการนำ “เกม” และ “การแข่งขัน” ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ มาผสานกับเนื้อหาพื้นฐานสำคัญอย่าง HTML DOM ซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาเว็บไซต์ยุคใหม่
ผลลัพธ์คือ “CODE CLASH” แพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านเกม (Gamification) ที่ออกแบบให้ผู้เรียนได้ทั้งเล่น แข่งขัน และเรียนรู้ไปพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
ศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ วัดผลได้จริง
การดำเนินงานวิจัยมีขั้นตอนชัดเจน เริ่มจากการแนะนำโครงการแก่ผู้เข้าร่วม พร้อมทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
จากนั้น นักเรียนได้ทดลองใช้งานแพลตฟอร์มเกม “CODE CLASH” เพื่อเรียนรู้เนื้อหา HTML DOM ผ่านรูปแบบการแข่งขันที่ท้าทาย
เมื่อจบกิจกรรม ผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) และตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินประสบการณ์การใช้งานและความพึงพอใจ
งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ Gamification ในการส่งเสริมความเข้าใจและทักษะการเขียนโค้ด หากผลการวิจัยเป็นไปในทิศทางที่ดี จะเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบใหม่ ๆ ที่ทำให้เนื้อหาคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน กลายเป็นเรื่องสนุกและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น
เสียงจากพื้นที่จริง โรงเรียนวัดไร่ขิง จ.นครปฐม
บรรยากาศภายในห้องเรียนระดับชั้น ม.4–ม.6 เต็มไปด้วยความคึกคัก นักเรียนต่างตื่นเต้นและสนุกกับกิจกรรมการแข่งขันผ่านแพลตฟอร์มเกม
เสียงสะท้อนจากนักเรียนโรงเรียนไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การเรียนรูปแบบนี้ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และอยากเรียนรู้ต่อยอดมากขึ้น
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของคณะครูและโรงเรียน ที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เข้ามาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนอย่างแท้จริง
เบื้องหลังความสำเร็จ นักวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศ
Machine Vision and Information Transfer (MVIT) Research Lab
ความสำเร็จของงานวิจัยครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การดูแลและผลักดันของ รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิแห่งคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
ท่านเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย MVIT และได้รับการยกย่องในระดับประเทศและระดับโลก ได้แก่
* นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2568 (National Outstanding Researcher Award 2025)
*ได้รับการจัดอันดับเป็น 7 ปีติดต่อกันในกลุ่ม World’s Top 2% Scientists ด้าน AI และ Image Processing (2019–2025)
*Mahidol University's Top 1% Researchers (ปี 2023 และ 2025)
การผลักดันและวิสัยทัศน์ของท่าน ไม่เพียงสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ แต่ยังยกระดับงานวิจัยไทยสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิ
ต่อยอดสู่อนาคตการศึกษาไทย
“CODE CLASH” ไม่ใช่เพียงแค่เกม แต่คือภาพสะท้อนแนวคิด Active Learning ที่ขับเคลื่อนการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
จากห้องเรียนในจังหวัดนครปฐม สู่แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสอนคอมพิวเตอร์ในอนาคต งานวิจัยชิ้นนี้คืออีกหนึ่งพลังเล็ก ๆ ที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
นี่คือเรื่องราวดี ๆ ของคนรุ่นใหม่ ที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยีต่อยอดสังคมไทย พร้อมแรงสนับสนุนจากนักวิจัยชั้นนำของประเทศ
และนี่คือก้าวสำคัญของการศึกษาไทย ที่กำลังเดินหน้าอย่างมั่นคงในโลกยุคดิจิทัล