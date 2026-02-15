เปิดนิทรรศการ “ศิริราช–ศิลปิน รวมใจภักดีพระพันปีหลวง” ระดมทุนช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ 14-28 กพ.นี้ ที่ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมูลนิธิเก้ายั่งยืน จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะน้อมถวายอาลัย “ศิริราช–ศิลปิน รวมใจภักดีพระพันปีหลวง” (In Loving Remembrance of the Queen Mother) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ 14-28 กพ.นี้
ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก คุณชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกล่าวชื่นชมพลังของศิลปินที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคม พร้อมสะท้อนข้อคิดเชิงสัญลักษณ์ถึง “มะเร็งคอร์รัปชัน” ซึ่งเปรียบเสมือนโรคร้ายของประเทศที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไข
ศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกว่า 90% เป็นผู้ป่วยยากไร้ การจัดนิทรรศการครั้งนี้จึงเป็นการผสาน “ศาสตร์แห่งศิลปะ” และ “ศาสตร์แห่งการแพทย์” เพื่อนำรายได้จากการบริจาคไปสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลและงานวิจัยด้านโรคมะเร็งอย่างยั่งยืน
นายธราธิป นัทธีศรี นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า นิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นครู ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมรังสรรค์ภาพพระสาทิสลักษณ์และภาพสะท้อนพระราชกรณียกิจรวมกว่า 93 ผลงาน อีกทั้งยังได้รับบริจาคผลงานประติมากรรมจากทายาทของอาจารย์เขียน ยื้มศิริ ศิลปินชั้นเยี่ยมสาขาประติมากรรม เพื่อร่วมสมทบทุนในครั้งนี้
ด้าน คุณสุจินตนา จรรยาทิพย์สกุล ประธานมูลนิธิเก้ายั่งยืน และประธาน JS Arts Gallery กล่าวถึงเจตนารมณ์ของการจัดงานว่า การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามทุกข์ยาก คือ การสร้างคุณค่าทางจิตใจที่ยั่งยืน พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญผ่านงานศิลปะภาพพระฉายาลักษณ์ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากไร้
นิทรรศการเปิดให้ประชาชนเข้าชมและร่วมบริจาคเพื่อรับผลงานศิลปะ (สะพานบุญ) ระหว่างวันที่ 14–28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00–20.00 น. ณ บริเวณโถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนเข้าบัญชีมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 901-7-0946823 โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-419-9117-8
LINE ID: CA SIRIRA
Email: CA.SIRIRAJ@GMAIL.COM