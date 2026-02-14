xs
xsm
sm
md
lg

วศ.อว. จับมือ ม.สวนดุสิต ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน PACCON 2027

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2027 (PACCON 2027) ภายใต้ธีม "Chemical Innovation Longevity and Well-being มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั้งในส่วนของงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์และนวัตกรรมในระดับนานาชาติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–13 กุมภาพันธ์ 2570 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

พิธีรับมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ฯ ดังกล่าว ได้จัดขึ้นภายในงาน PACCON 2026 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพ โดยช่วงเช้ามีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับเป็นเจ้าภาพระหว่าง วศ. กับ ม.สวนดุสิต พร้อมด้วย ศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้นช่วงบ่ายเป็นพิธีปิดงานและส่งมอบธงสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีถัดไป
ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. ขอขอบคุณสมาคมเคมีฯ ที่ให้โอกาส วศ. และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน PACCON ในปี 2570 โดย วศ. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา บูรณาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบ วิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ เราเป็นหน่วยงานแรกด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ที่เริ่มต้นจากหน่วยวิเคราะห์แร่เติบโตต่อเนื่องเป็นสถานเคมีปฏิบัติผลิตนักเคมีจากรุ่นสู่รุ่น พัฒนาการไปตามยุคสมัย จนมีอายุครบ 135 ปีเมื่อเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา ดังนั้น วศ. พร้อมนำพาและเชิญชวนหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เคมีของประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วมโดยเชิญชวนนักวิจัยมาแสดงผลงานสู่สายตานานาชาติ 
 
ด้าน ผศ.ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความเชี่ยวชาญโดดเด่นด้านการวิจัยสุขภาพ อาหาร ธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว การบูรณาการความเชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงาน จะช่วยยกระดับเวทีวิชาการด้านเคมีให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ดร.พจมานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า วศ. และ ม.สวนดุสิต เรามีเจตนารมย์ตั้งใจและมุ่งมั่นเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อให้การจัดงาน PACCON 2027 บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นโอกาสสำคัญในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 70 พรรษาในปี 2570 ดังกล่าวด้วย

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #DSS #กรมวิทย์ฯบริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว #อว #อุดมศึกษา #วิจัยและนวัตกรรม
#PureandAppliedChemistryInternationalConference2027 #paccon2027














วศ.อว. จับมือ ม.สวนดุสิต ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน PACCON 2027
วศ.อว. จับมือ ม.สวนดุสิต ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน PACCON 2027
วศ.อว. จับมือ ม.สวนดุสิต ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน PACCON 2027
วศ.อว. จับมือ ม.สวนดุสิต ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน PACCON 2027
วศ.อว. จับมือ ม.สวนดุสิต ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน PACCON 2027
+3