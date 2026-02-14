วศ.อว. จับมือ ม.สวนดุสิต ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน PACCON 2027

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2027 (PACCON 2027) ภายใต้ธีม "Chemical Innovation Longevity and Well-being มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั้งในส่วนของงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์และนวัตกรรมในระดับนานาชาติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–13 กุมภาพันธ์ 2570 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
พิธีรับมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ฯ ดังกล่าว ได้จัดขึ้นภายในงาน PACCON 2026 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพ โดยช่วงเช้ามีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับเป็นเจ้าภาพระหว่าง วศ. กับ ม.สวนดุสิต พร้อมด้วย ศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้นช่วงบ่ายเป็นพิธีปิดงานและส่งมอบธงสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีถัดไป
ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. ขอขอบคุณสมาคมเคมีฯ ที่ให้โอกาส วศ. และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน PACCON ในปี 2570 โดย วศ. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา บูรณาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบ วิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ เราเป็นหน่วยงานแรกด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ที่เริ่มต้นจากหน่วยวิเคราะห์แร่เติบโตต่อเนื่องเป็นสถานเคมีปฏิบัติผลิตนักเคมีจากรุ่นสู่รุ่น พัฒนาการไปตามยุคสมัย จนมีอายุครบ 135 ปีเมื่อเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา ดังนั้น วศ. พร้อมนำพาและเชิญชวนหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เคมีของประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วมโดยเชิญชวนนักวิจัยมาแสดงผลงานสู่สายตานานาชาติ
ด้าน ผศ.ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความเชี่ยวชาญโดดเด่นด้านการวิจัยสุขภาพ อาหาร ธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว การบูรณาการความเชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงาน จะช่วยยกระดับเวทีวิชาการด้านเคมีให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ ดร.พจมานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า วศ. และ ม.สวนดุสิต เรามีเจตนารมย์ตั้งใจและมุ่งมั่นเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อให้การจัดงาน PACCON 2027 บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นโอกาสสำคัญในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 70 พรรษาในปี 2570 ดังกล่าวด้วย
