ประกันสังคมกำชับนายจ้างรายงานค่าจ้างประจำปี 68 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 69 ผ่าน 2 ช่องทาง ทั้งระบบ e-Wage และสำนักงานทั่วประเทศ

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า นายจ้างควรให้ความสำคัญกับการรายงานค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่มีผลต่อการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง โดยต้องรายงานค่าจ้างที่จ่ายจริงให้แก่ลูกจ้างตลอดปี 2568 ต่อสำนักงานประกันสังคม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 หากพบว่าค่าจ้างที่รายงานสูงกว่าที่เคยประเมินไว้เมื่อต้นปี นายจ้างจะต้องชำระเงินสมทบส่วนที่เพิ่มขึ้นภายในเดือนมีนาคม 2569 ทั้งนี้ การคำนวณให้ยึดจากค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 240,000 บาทต่อคนต่อปี คูณด้วยอัตราเงินสมทบที่กำหนด
สำหรับการดำเนินการรายงาน นายจ้างต้องแจ้งข้อมูลจำนวนลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และยอดค่าจ้างที่จ่ายจริงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2568 โดยสามารถรายงานได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Wage บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทั้งนี้ หากรายงานผ่านระบบ e-Wage แล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นแบบ กท.20 ก ซ้ำอีก
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีต้องชำระเงินสมทบเพิ่มเติม นายจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 หากล่าช้าหรือชำระไม่ครบถ้วน จะต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของยอดที่ค้างชำระ แต่ไม่เกินจำนวนเงินสมทบทั้งหมด ขณะที่กรณีที่ค่าจ้างจริงต่ำกว่าที่ประเมินไว้ สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบและคืนเงิน หรือนำไปหักในส่วนของปีถัดไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง