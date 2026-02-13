รักนี้ไม่มีพลาด! วาเลนไทน์ปีนี้ รพ.นวเวช ชวนสร้างภูมิคุ้มกันให้คนที่คุณรัก

Valentine’s day วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ เดิมทีคือวันรำลึกถึงนักบุญวาเลนไทน์ในศาสนาคริสต์ เมื่อเวลาผ่านไปวันวาเลนไทน์นี้จึงค่อย ๆ กลายเป็นวันที่เเสดงออกถึงความรักซึ่งกันและกัน จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้วัยรุ่น คู่รัก ตระหนักถึงการมีเพศสัมพันธ์ให้ปลอดภัย เช่น ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยง งดการมีเพศสัมพันธ์ในช่องทางอื่นๆ เช่น ปาก ทวารหนัก ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ไม่สะอาด หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กันบุคคลที่เพิ่งรู้จัก หรือผู้ที่ติดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และหมั่นรักษาความสะอาดร่างกายเเละอวัยวะเพศอยู่เสมอ โดย 80% ของทุกเพศทุกวัย เสี่ยงติดเชื้อ HPV
ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนที่คุณรักด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก, มะเร็งช่องคลอด, มะเร็งทวารหนัก, หูดหงอนไก่ ฯลฯ โรงพยาบาลนวเวชจึงจัดโปรโมชั่นวัคซีนเอชพีวี ชนิด 9 สายพันธุ์ (HPV 9-valent Vaccine) 3 เข็ม ในราคาพิเศษ 18,900 บาท จากปกติ 25,300 บาท ระยะเวลาขายตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2569 เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและคลิกชื้อได้ที่: https://bit.ly/3LTRp2W โดยเงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด ซึ่งวัคซีนเอชพีวีเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ที่พัฒนามาจากวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 ในผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ (สำหรับอายุ 15 – 45 ปี)
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อันตรายหากไม่ตระหนักถึงการป้องกันและรักษา แนะนำหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงติดโรคทางเพศสัมพันธ์ พกถุงยางอนามัยพร้อมใช้ หากมีความเสี่ยง หรือมีอาการให้ตรวจพบแพทย์ และหากเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้เข้ารับการรักษาทันที เพื่อลดความเสี่ยงการส่งผลเสียต่อสุขภาพระยะยาว ทั้งนี้ ศูนย์สุขภาพผู้หญิง ให้ความสำคัญกับคุณภาพการรักษา มาตรฐานการให้บริการ ระบบการดูแลผู้ป่วยด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และผ่านการรับรองมาตรฐาน AACI (American Accreditation Commission International) ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ 2025 รวมถึง โปรแกรมการรับรอง AACI "ความเป็นเลิศด้านสตรีมีครรภ์" AACI Clinical Excellence Certification Maternity Services ค.ศ 2025, ISO 7101:2023 – Health Care Organization Management และ ISO 9001:2015 – Quality Management Systems หากมีข้อสงสัยสามารถ
ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลนวเวช โทร.1507 Line: @navavej