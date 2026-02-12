โฮปฟูลสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ เปิดผลวิจัยเบต้าเฮิร์บในมนุษย์ พร้อมตีพิมพ์วารสารการแพทย์ระดับโลก

บริษัท โฮปฟูล จำกัด ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารเสริมไทย ด้วยการเปิดเผยผลการวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าเฮิร์บ (Beta Herb) ในมนุษย์ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้กระบวนการวิจัยที่เข้มงวดและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ สะท้อนถึงคุณภาพ ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของงานวิจัยในระดับโลก
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศครั้งนี้ ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย คุณหยก อรรคพล หยกยิ่งยง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฮปฟูล จำกัด (Hopeful) ร่วมด้วย รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาโภชนวิทยา ได้แก่ อ.ดร.จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์ และ อ.ดร.จิรายุ หลายนามเพ็ชร จากหน่วยตรวจวิจัยคุณภาพอาหารและโภชนาการ (ARFaN)
การศึกษานี้ดำเนินการในรูปแบบ Randomized double-blind placebo-controlled trial
(คือการวิจัยที่มีการสุ่มอาสาสมัครแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มทดลอง (ได้ผลิตภัณฑ์ Beta Herb) และกลุ่มควบคุม (ได้ยาหลอก)โดยทั้งผู้เข้าร่วมและผู้วิจัยไม่ทราบว่าใครได้รับผลิตภัณฑ์จริงหรือยาหลอก เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้ออกมามีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ)
งานวิจัยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ ซึ่งได้ทำการวิจัยในกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ เมตาบอลิกซินโดรม ยกตัวอย่างเช่น เบาหวาน โดยงานวิจัยในครั้งนี้ได้รวบรวมอาสาสมัครที่มีผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร หรือ Fasting Blood Sugar มากกว่า 100 mg/dL จัดอยู่ในภาวะก่อนเบาหวาน (Prediabetes) ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะพัฒนาเป็นเบาหวานในอนาคต
ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นแนวโน้มเชิงบวกของตัวชี้วัดด้านเมตาบอลิก โดยเฉพาะ ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร และระดับน้ำตาลสะสม (HbA1c) ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึง อัตราส่วนของไขมันในเลือดชนิด LDL-C ต่อ HDL-C ที่ลดลง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญด้านการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทางหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต
โฮปฟูลเชื่อมั่นว่า สุขภาพที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนหลักฐาน ไม่ใช่คำกล่าวอ้าง และการลงทุนในงานวิจัยในมนุษย์ครั้งนี้ คือบทพิสูจน์ของวิสัยทัศน์ในการสร้างแบรนด์อาหารเสริมไทยที่ก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างแท้จริง