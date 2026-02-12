พญาไท-เปาโล จัดงานขอบคุณสื่อมวลชน “The Secret House” หลังคว้า PR Value Rank อันดับ 1

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล จัดงาน “Thanks Press Party 2026: The Secret House” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความขอบคุณต่อสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนและร่วมส่งต่อข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จนทำให้พญาไท-เปาโล มีพื้นที่สื่อสูงสุด และสร้างความสำเร็จในปี 2568 ได้แก่ Share of Voice อันดับ 1 และ มูลค่าสื่อ (PR Value Rank) อันดับ 1 ในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย (อ้างอิงข้อมูล: Dataxet Company)
ภายในงานมีสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 90 สื่อ ครอบคลุมทั้งสื่อออนไลน์ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อประเภทต่างๆ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ถือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์พญาไท-เปาโลกับสื่อมวลชนได้อย่างแน่นแฟ้น
“เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนและเป็นพลังสำคัญในการส่งต่อข้อมูลสุขภาพสู่ประชาชน ความสำเร็จที่ได้รับเป็นทั้งกำลังใจให้ยิ่งมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการ พร้อมยกระดับการสื่อสารสุขภาพที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และเข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการทำงานด้วยความเข้าใจผู้คน ผสานองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และดำเนินงานด้วยจริยธรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อเป็นพันธมิตรด้านสุขภาพที่อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกช่วงชีวิต (Partner for Life)” กล่าวโดย นายศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการสายการตลาด เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล