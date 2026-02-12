ศธ.เตรียมเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ–ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ผอ.โรงเรียนที่หาดใหญ่เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 – ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากกรณีการเสียชีวิตของ ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมเร่งสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านสวัสดิการและการเยียวยาสภาพจิตใจ
โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกำกับดูแลของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาสิทธิประโยชน์และบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมเตรียมเสนอเรื่องต่อสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งสูงสุดคือ การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ จำนวน 7 ขั้น ในอัตรา 1 ขั้น เท่ากับร้อยละ 5 รวมเป็นร้อยละ 35 ของอัตราเงินเดือน และขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้เสียชีวิต โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ สพฐ. ประสานกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิด และจัดทีมสหวิชาชีพด้านจิตวิทยาเข้าให้การดูแลครูและนักเรียนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
“กระทรวงศึกษาธิการจะดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลัง พร้อมดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน” โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว