เปิดฉากยิ่งใหญ่!! กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 นักกีฬา 9 มทร. ร่วมชิงชัย ปลูกเมล็ดพันธุ์ด้านกีฬา รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ราชมงคลพระนคร เจ้าภาพการแข่งขัน ชูแนวคิด “พระนครเกมส์ Go Green: Game On, Green On”

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “พระนครเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -15 กุมภาพันธ์ 2569 ภายใต้แนวคิดพระนครเกมส์ Go Green: Game On, Green On. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากทั้ง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมงานและให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กล่าวว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “พระนครเกมส์” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาของนักศึกษา โดยเฉพาะความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การสร้างความสามัคคี อันจะมีประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาให้มี สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจที่ดี และที่สำคัญ คือ การสร้างมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“พระนครเกมส์ครั้งนี้ มีความตั้งใจจัดการแข่งขันกีฬาพร้อมไปกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจาก ECOLIFE แพลตฟอร์มด้านสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมร่วมสนุกให้สะสมแต้มจากการแยกขยะการไม่เหลือเศษอาหาร รวมทั้งบริษัท ไทยสมายล์ บัส จำกัด ได้นำรถไฟฟ้ามาใช้ในการรับ-ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ผมคาดหวังว่า คนรุ่นใหม่ที่ได้เข้าร่วมแข่งกีฬาพระนครเกมส์จะได้รับการปลูกฝังว่า คนกับสิ่งแวดล้อมนั้นแยกจากกันไม่ได้ จากนั้นความคิดนี้จะกลายเป็นนิสัย พร้อมขยายต่อให้กว้างขวางในอนาคตข้างหน้าได้ ที่สำคัญกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมยังสอดคล้องตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เช่น ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric) และด้านมหาวิทยาลัยยั่งยืน (THE Sustainability Impact Rating) พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อาทิ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ การลดการใช้กระดาษและพลาสติก การนำกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้นการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จะสร้างความตระหนักรู้เรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) ให้แก่นักศึกษาและชุมชน” รักษาราชการแทนอธิการบดีกล่าว
สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “พระนครเกมส์” จัดให้มีการแสดงแสงสี ภายใต้ชื่อชุดการแสดง The Power Of The Unity RMUT Next Lavel : พลังแห่งราชมงคล พลังแห่งโลกอนาคต นอกจากนี้ยังมีการแสดงวงออเคสตร้าเครื่องเป่า ปิดท้ายด้วยพิธีจุด คบเพลิง โดยมีนายปิยพันธุ์ รัตนะ นักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย นายยุทธจักร ก้อนจันทร์ นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย นายอาทิตย์ ฉ่ำพรหมราช นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นแชมป์ประเทศไทย นางสาวพรกมล ทองเผือก นักกีฬามวยไทย นายนพโรจน์ รวีเลิศวรรัฐ นักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย และนางสาวสุทธิดา ทิศรัตน์ นักกีฬาลอนโบวล์สทีมชาติไทยร่วมวิ่งคบเพลิง
การแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง เช่น สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บิ๊กคาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท รอแยล-ดี (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ลูกคิดดี จำกัด บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ฯลฯ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมและเชียร์ได้ทุกวันของการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูรายรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://sport.rmutp.ac.th/ และ facebook เพจ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “พระนครเกมส์” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ราชมงคลพระนคร โทร 0 2665 3777 ต่อ 6963 และ 6508