สปส.ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสัญญาณเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Dark Fiber)

ตามที่ปรากฏผ่านสื่อว่า สำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าเช่า Dark Fiber สายเน็ตส่วนตัวเชื่อมข้อมูลจุดต่อจุดในราคาสูงถึง 24 ล้านบาทต่อเดือน
สำนักงานประกันสังคมขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้
1. ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน: งบประมาณเดือนละ 24 ล้านบาท ไม่เป็นความจริง ตามที่มีการนำเสนอว่า สปส.
เช่าสาย Dark Fiber ในราคาสูงถึง 24,000,000 บาทต่อเดือน นั้น เป็นข้อมูลที่ คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่าง
มาก, โดยข้อเท็จจริงงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,713,000 บาท หรือคิดเป็น 857,000 บาทต่อ
เดือน สำหรับระยะเวลาเช่า 9 เดือน
2. ความจำเป็นเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง การเช่าเครือข่ายสัญญาณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (นนทบุรี) และ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (ระยอง) ซึ่งมีระยะทางไกลถึง
290 - 300 กิโลเมตร, เพื่อรองรับภารกิจสำคัญดังนี้:
• การสำรองข้อมูล (Data Backup) และการทำReplication: เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
ผู้ประกันตนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ณ ศูนย์ใดศูนย์หนึ่ง,
• ความเสถียรและความปลอดภัยขั้นสูงสุด: เทคโนโลยี Dark Fiber เป็นสายใยแก้วนำแสงส่วนตัว
(Private) ที่มีความเสถียรสูง มีความหน่วง (Latency) ต่ำและมีความปลอดภัยของข้อมูลมากกว่าอินเทอร์เน็ตทั่วไป
เนื่องจากเป็นการรับส่งข้อมูลระหว่างจุดต่อจุดโดยเฉพาะ,
3. ความคุ้มค่าและการพิจารณาอย่างรอบคอบสำนักงานประกันสังคมตระหนักดีว่าเงินทุกบาทคือเงินสมทบของผู้ประกันตน, จึงได้พิจารณาโครงการนี้ด้วยความถี่ถ้วนรอบคอบ
ท้ายนี้ สำนักงานประกันสังคมขอยืนยันว่า เราดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดถือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ ข้อมูลที่ว่ามีการใช้เงินเดือนละ 24 ล้านบาทนั้นเป็นการนำตัวเลขที่
คลาดเคลื่อนไปนำเสนอเกินจริง