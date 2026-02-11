“ปลูกปัญญาธรรม” คัดเลือกเยาวชน 30 คน สู่ 12 ว่าที่สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 12 ถ่ายทอดสด 18 เม.ย.

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสานต่อโครงการ “สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 12” จัดค่าย “ปลูกปัญญาธรรม” เพื่อต้อนรับตัวแทนเยาวชนชายอายุ 7–12 ปี จำนวน 30 คน พร้อมผู้ปกครอง หลังผ่านกระบวนการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 6,000 คนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และสานสัมพันธ์ในครอบครัว ระหว่างวันที่ 6–7 กุมภาพันธ์ 2569 ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนคัดเลือกตัวแทน 12 คนสุดท้าย สู่การบรรพชาและถ่ายทอดสดตลอดโครงการ
โดยได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากพระพรหมบัณฑิต (ป.ธ. ๙, ศ. ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอาจารย์ใหญ่โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 12 มาให้โอวาทแก่เยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับอานิสงส์ของการบวชสามเณร และพ่อแม่ที่ให้การส่งเสริมให้บุตรหลานมีธรรมะในใจ และในโอกาสนี้ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร และผู้อำนวยการโครงการสามเณรปลูก ปัญญาธรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมแนะนำแนวทางและรายละเอียดการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ปกครอง อีกทั้งยังได้เล่าแนวคิดสำหรับปีที่ 12 คือ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินไทย” รัก เรียน เพียร ให้ ด้วยหัวใจตื่นรู้ ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้หลักธรรมที่สอดคล้องกับวิถีแห่งความเป็นไทย เพื่อให้เกิดสติ ตื่นรู้ และเข้าถึงคุณค่าแห่งความเป็นไทย เป็นพลเมืองที่พร้อมจะสร้างคุณงามความดีให้แก่ 3 สถาบัน “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
ปีนี้ค่ายปลูกปัญญาธรรม สร้างสรรค์กิจกรรมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความเป็นตัวเอง และได้จำลองวัตรปฏิบัติของสามเณรและเรียนรู้วินัยเบื้องต้น ผ่านการทำวัตรเช้า–เย็น ทำสมาธิ มีกิจกรรมเรียกสติ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว ขณะเดียวกัน ผู้ปกครองทั้ง 30 ครอบครัวได้ร่วมเติมพลังใจและมุมมองการเลี้ยงดูอย่างเข้าใจลึกซึ้ง ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนและกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ อาทิ
• บรรยายพิเศษ “Self & Resilience: แข็งแรงภายใน ล้มได้ลุกเป็น” โดย ผศ.พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร (หมอโอ๋) เจ้าของเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน”
• กิจกรรม “รักลูกให้ถูกธรรม” โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
• กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง “ลูก” และ “บ้าน” โดย พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
สำหรับการรับสมัครในปีนี้ มียอดผู้สมัครสูงขึ้นเป็นลำดับ สะท้อนแรงศรัทธาและความตั้งใจของเยาวชนและครอบครัวที่อยากร่วมเส้นทางการเรียนรู้ทางธรรม ทั้งนี้ในช่วงวันสุดท้ายเยาวชนทั้ง 30 คนจะเข้าพูดคุยกับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและนักการศึกษา โดยใช้หลักจริต 6 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก เพื่อค้นหาตัวแทน 12 เยาวชน ที่เปรียบเสมือนกระจก 12 บาน ที่จะสะท้อนหลักธรรมสู่ผู้ชมรายการ ก่อนตัวแทน 12 ว่าที่สามเณรปลูกปัญญาธรรม จะก้าวสู่ช่วงบรรพชาและร่วมถ่ายทอดสดตลอดโครงการ ณ สถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม (ไร่แสงงาม) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ติดตามรับชมได้ทางช่องทรูปลูกปัญญา, TrueVisions ช่อง 37 และ 111, TrueVisions Reality HD 119 และ HD 333 รวมถึง TrueID, TrueVisions NOW และช่องทรูปลูกปัญญา PSI 230 โดยจะเผยโฉมหน้า 12 ว่าที่สามเณรในวันที่ 24 มีนาคมนี้ ผ่านทาง TrueID หรือเว็บไซต์ www.truelittlemonk.com และเฟซบุ๊ก สามเณรปลูกปัญญาธรรม