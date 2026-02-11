xs
xsm
sm
md
lg

“คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 12 นำศรัทธาญาติโยมร่วมบุญถวายพระสงฆ์ ก่อนไปจาริกธรรมยังแดนพุทธภูมิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



​คณะสงฆ์ในโครงการ “จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา” ครั้งที่ 12 ปักหลัก 5 วัน ณ “วัดประยงค์กิตติวนาราม” แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร โดยจะออกเดินทางไปยังสนามบินดอนเมืองในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 เวลาประมาณ 17.00 น. เพื่อเดินทางไปยังประเทศอินเดียและเนปาล โดยจะถึงประเทศอินเดียในเช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และ เดินเท้ารวมระยะเวลา 51 วัน จนถึงวันสิ้นสุดโครงการจาริกธรรมฯ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2569


สำหรับการปักหลักของคณะสงฆ์ในโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ที่วัดประยงค์กิตติวนาราม เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 โดยมีศรัทธาญาติโยมจำนวนมากร่วมใส่บาตรในช่วงเช้า และ มีผู้ศรัทธาเดินทางมาถวายจตุปัจจัยและยารักษาโรคตลอดทั้งวัน

ส่วนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 “คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” ในฐานะฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 12 จะเดินทางมาถวายเครื่องวัดฝุ่นแบบพกพาแด่ “พระครูธีรธรรมปราโมทย์” หรือ “หลวงพ่อสำเริง ธมฺมธีโร” เจ้าอาวาส วัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย และ ในฐานะประธานโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา เพื่อให้พระสงฆ์ในโครงการจาริก
ธรรมฯใช้ระหว่างเดินทางไปในประเทศอินเดียและเนปาล รวมทั้ง “คุณกิ๊ก มยุริญ” ยังได้นำศรัทธาญาติโยมร่วมบุญสนับสนุนปัจจัยค่าอาหารระหว่างเดินทางในวันแรกของการไปจาริกธรรม พร้อมเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมบุญตามกำลังศรัทธาถวายแด่พระคุณเจ้าที่เข้าร่วมโครงการตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 12

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2569 “คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” ในฐานะฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ได้สัมภาษณ์หลวงพ่อสำเริง ธมฺมธีโร ในฐานะประธานโครงการจาริกธรรมฯ ที่วัดกลาง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาโครงการจาริกธรรมฯในปีที่ 12 หรือ ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นปีที่พิเศษ โดยเปิดโอกาสให้แก่ผู้หญิงที่สนใจในการจาริกธรรมฯได้ไปบวชยังประเทศอินเดีย และ ร่วมฝึกอินทรีย์ 5 ให้แข็งแกร่งไปพร้อมๆกับคณะสงฆ์ 70 รูป ซึ่งมีทั้งพระสงฆ์ไทย และ พระสงฆ์ลาว ร่วมเดินในครั้งนี้ด้วย










“คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 12 นำศรัทธาญาติโยมร่วมบุญถวายพระสงฆ์ ก่อนไปจาริกธรรมยังแดนพุทธภูมิ
“คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 12 นำศรัทธาญาติโยมร่วมบุญถวายพระสงฆ์ ก่อนไปจาริกธรรมยังแดนพุทธภูมิ
“คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 12 นำศรัทธาญาติโยมร่วมบุญถวายพระสงฆ์ ก่อนไปจาริกธรรมยังแดนพุทธภูมิ
“คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 12 นำศรัทธาญาติโยมร่วมบุญถวายพระสงฆ์ ก่อนไปจาริกธรรมยังแดนพุทธภูมิ
“คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 12 นำศรัทธาญาติโยมร่วมบุญถวายพระสงฆ์ ก่อนไปจาริกธรรมยังแดนพุทธภูมิ
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น