“คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 12 นำศรัทธาญาติโยมร่วมบุญถวายพระสงฆ์ ก่อนไปจาริกธรรมยังแดนพุทธภูมิ

คณะสงฆ์ในโครงการ “จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา” ครั้งที่ 12 ปักหลัก 5 วัน ณ “วัดประยงค์กิตติวนาราม” แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร โดยจะออกเดินทางไปยังสนามบินดอนเมืองในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 เวลาประมาณ 17.00 น. เพื่อเดินทางไปยังประเทศอินเดียและเนปาล โดยจะถึงประเทศอินเดียในเช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และ เดินเท้ารวมระยะเวลา 51 วัน จนถึงวันสิ้นสุดโครงการจาริกธรรมฯ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2569
สำหรับการปักหลักของคณะสงฆ์ในโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ที่วัดประยงค์กิตติวนาราม เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 โดยมีศรัทธาญาติโยมจำนวนมากร่วมใส่บาตรในช่วงเช้า และ มีผู้ศรัทธาเดินทางมาถวายจตุปัจจัยและยารักษาโรคตลอดทั้งวัน
ส่วนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 “คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” ในฐานะฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 12 จะเดินทางมาถวายเครื่องวัดฝุ่นแบบพกพาแด่ “พระครูธีรธรรมปราโมทย์” หรือ “หลวงพ่อสำเริง ธมฺมธีโร” เจ้าอาวาส วัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย และ ในฐานะประธานโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา เพื่อให้พระสงฆ์ในโครงการจาริก
ธรรมฯใช้ระหว่างเดินทางไปในประเทศอินเดียและเนปาล รวมทั้ง “คุณกิ๊ก มยุริญ” ยังได้นำศรัทธาญาติโยมร่วมบุญสนับสนุนปัจจัยค่าอาหารระหว่างเดินทางในวันแรกของการไปจาริกธรรม พร้อมเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมบุญตามกำลังศรัทธาถวายแด่พระคุณเจ้าที่เข้าร่วมโครงการตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 12
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2569 “คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” ในฐานะฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ได้สัมภาษณ์หลวงพ่อสำเริง ธมฺมธีโร ในฐานะประธานโครงการจาริกธรรมฯ ที่วัดกลาง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาโครงการจาริกธรรมฯในปีที่ 12 หรือ ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นปีที่พิเศษ โดยเปิดโอกาสให้แก่ผู้หญิงที่สนใจในการจาริกธรรมฯได้ไปบวชยังประเทศอินเดีย และ ร่วมฝึกอินทรีย์ 5 ให้แข็งแกร่งไปพร้อมๆกับคณะสงฆ์ 70 รูป ซึ่งมีทั้งพระสงฆ์ไทย และ พระสงฆ์ลาว ร่วมเดินในครั้งนี้ด้วย