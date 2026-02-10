นนทบุรีเปิดงานยิ่งใหญ่ “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 7” รวมพลังเยาวชนกว่า 60 โรงเรียน สร้างนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

(จังหวัดนนทบุรี – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีเปิดกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 7”อย่างเป็นทางการ ณ ชั้น 4 เวสต์เกตฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากผู้บริหารด้านการศึกษา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อุดร ระโหฐาน รองนายก อบจ.นนทบุรี ฯลฯ
พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี กล่าวในพิธีเปิดว่า งาน Green & Clean โรงเรียนสีเขียว เป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกของเรา” เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาและเยาวชนมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ระดับโรงเรียน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสังคมในระยะยาว ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานศึกษากว่า 60 โรงเรียน ในจังหวัดนนทบุรี ครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี รวมถึงเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน โดยนำเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและครูอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้มีความน่าสนใจมากมาย โดยจะขอยกตัวอย่าง บูทนิทรรศการที่ได้รับความสนใจอย่างมาก อาทิ
โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นโรงเรียนอีโคสคูลระดับต้น ประจำปี 2568 และรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 21 ประเภทกลุ่มเยาวชน โดยนำเสนอแนวคิด “LKM Market Place”พื้นที่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่จำลองตลาดแห่งการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในบทบาทผู้ซื้อ ผู้ขาย และนักสร้างสรรค์ ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
ขณะที่ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เจ้าของรางวัลต้นแบบโรงเรียนสีเขียวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ได้นำเสนอแนวคิดเส้นทางการเรียนรู้โรงเรียนสีเขียว ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมและเวิร์กช็อปสั้น ๆ เชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับชีวิตจริง พร้อมถ่ายทอดผลงานที่เกิดจากการลงมือทำของนักเรียน ครู และโรงเรียน
นอกจากนี้ ยังมีบูทกิจกรรมจาก โรงเรียนการัญศึกษา ที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในกิจกรรม Carbon Footprint Tracker และกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น Green Avatar และ The Wall of Change (Digital Graffiti) รวมถึงโซนกิจกรรมครอบครัวจากเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนนทบุรี ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ได้ร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิลและกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
บรรยากาศพิธีเปิดเต็มไปด้วยความประทับใจจากการแสดงของนักเรียน อาทิ การแสดง “บทเพลงจากหัวใจ…เพื่อถวายพระพันปีหลวง” จากโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี การแสดงวงโยธวาทิต VRN Marching Band จากโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี และการแสดงเปิดงานชุด “สนธยาไพร อุ่นไอชลธี” จากโรงเรียนชาญรัตน์ศึกษา ที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านสิ่งแวดล้อมอันทรงคุณค่า
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน คือ การประกวด “โรงเรียนสีเขียว” ซึ่งดำเนินการโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศร่วมประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในทุกมิติ เพื่อยกย่องและเป็นต้นแบบให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ
งาน “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 7” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ชั้น 4 เวสต์เกตฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดนนทบุรีสู่เมืองสะอาด สิ่งแวดล้อมดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ทั้งนี้ทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการฯ นี้ได้ที่ Facebook: Green & Clean โรงเรียนสีเขียว หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี