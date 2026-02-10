กทม. เตรียมพร้อมเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(10 ก.พ. 69) นางสาวอรัญญา พรไชยะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยรับฟังรายละเอียดการดำเนินงานเบื้องต้น ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จากนั้นลงพื้นที่สำรวจผิวถนน ริ้วขบวนที่ 1, 2, 4 ได้แก่ ถ.มหาราช ถ.ท้ายวัง ถ.สนามไชย ถ.ราชดำเนินใน และถนนหน้าพระลาน ต่อด้วยเส้นทาง ริ้วขบวนที่ 6 (ขบวนม้าทรง) เชิญพระบรมราชสรีรังคารไปวัดราชบพิธ และเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปวัดบวรนิเวศวิหาร
รองปลัดฯ อรัญญา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 2/2569 ในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ คือด้านกายภาพ รวมถึงเส้นทางพระราชยานโดยรอบทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยและไม่ติดขัดในการเคลื่อนขบวน ซึ่งวันนี้เป็นครั้งแรกของการลงพื้นที่ จากการตรวจพื้นที่พบว่าถนนบางส่วนจะต้องมีการปรับพื้นที่เพราะมีบางจุดเป็นลักษณะหลังเต่า ไม่เรียบ จะต้องมีการปรับพื้นถนนให้เรียบ เสมอ หรือความโค้งให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ซึ่งจะมีการประสานกับทางทหารมาร่วมตรวจพื้นที่อีกครั้ง
นอกจากนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานครที่ดูแลงานด้านโยธา การจราจร และการระบายน้ำ จะมีการออกแบบพื้นที่ถนนให้สะดวกและปลอดภัย ขอบคุณทุกหน่วยงานที่จะทำงานร่วมกันให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยหลังจากนี้สำนักการโยธาจะจัดทำแผนการตรวจหรือสำรวจพื้นที่ให้ชัดเจนและได้แผนการดำเนินงานภายใน 30 ก.ย. 69
สำหรับวันนี้ ผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่