สพฐ. เดินหน้ายกระดับการศึกษา เสริมศักยภาพครูและผู้บริหาร ติวเข้ม ม.6 สู่มหาวิทยาลัย พร้อมขยายความร่วมมือญี่ปุ่น สร้างเด็กไทยสู่เวทีโลก

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 6/2569 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายพิเชฐร์ วันทอง นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ และนางภัทรวรรณ ภัทรบวรวุฒิ รองเลขาธิการ กพฐ. เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนักต่าง ๆ และบุคลากรของ สพฐ. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบออนไลน์
ที่ประชุมได้รับทราบผลการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Intercultural Competency โดยมี Dr. Derrick Gay ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร มุ่งพัฒนาความตระหนักรู้ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม การสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้ในบริบทการศึกษา มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 109 คน จาก 25 โรงเรียน และ 19 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ผลการอบรมช่วยเสริมสมรรถนะในการทำงาน ลดอคติ และเตรียมความพร้อมสู่สังคมโลก โดย สพฐ. เตรียมนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนานโยบาย หลักสูตร และการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรมต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบผลการจัดกิจกรรมติวฟรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level โดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สถานศึกษาสามารถนับกิจกรรมเป็นเวลาเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนเสริมตามความสนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยการติว TGAT/TPAT มียอดรับชมย้อนหลังผ่านระบบออนไลน์รวมกว่า 600,000 ครั้ง ขณะที่การติว A-Level มียอดรับชมมากกว่า 100,000 ครั้ง ผลการสำรวจพบว่านักเรียนกว่าร้อยละ 99 ต้องการให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีประโยชน์ ติวเตอร์สอนเข้าใจง่าย สนุก และสามารถรับชมซ้ำได้อย่างสะดวก
อีกประเด็นสำคัญ คือ รายงานผลการติดตามนักเรียนทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่ศึกษาต่อ ณ สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 91 คน ใน 12 สาขาวิชา ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย สพฐ. เตรียมขยายความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาเครือข่าย Super Science High School และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่เวทีนานาชาติ เตรียมความพร้อมสู่สังคมโลก และยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน