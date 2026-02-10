โรงพยาบาลวัฒโนสถ Cancer Hospital ร่วมมือ Mayo Clinic Global Consulting ยกระดับความเป็นเลิศด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งสู่มาตรฐานสากล

โรงพยาบาลวัฒโนสถ Cancer Hospital โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับ Mayo Clinic Global Consulting เพื่อรับคำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ด้านเป้าหมายองค์กรและแนวปฏิบัติทางคลินิก มุ่งยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาโรคมะเร็งสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้สัญญาการให้คำปรึกษาระยะเวลา 8 เดือน
โรงพยาบาลวัฒโนสถ Cancer Hospital จะทำงานร่วมกับผู้ชำนาญจาก Mayo Clinic อย่างใกล้ชิดในโครงการสำคัญหลายด้าน อาทิ การตรวจพบโรคและการจัดระยะมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น ตลอดจนการให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยแบบแม่นยำ (Precision Diagnostics) และแนวทางการรักษามะเร็งเต้านมรูปแบบใหม่
Mayo Clinic เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการดูแลสุขภาพระดับตติยภูมิ ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของโรงพยาบาล วัฒโนสถ Cancer Hospital ในการยกระดับการดูแลรักษาโรคมะเร็งผ่านการพัฒนาบริการเฉพาะทาง เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการดูแลรักษาโรคมะเร็งขั้นสูงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้แนวคิดการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อผลลัพธ์การรักษาและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
โรงพยาบาลมะเร็งวัฒโนสถ : 360° Total Cancer Care Solution in Thailand
ด้วยประสบการณ์ยาวนานเกือบ 20 ปี โรงพยาบาลวัฒโนสถ Cancer Hospital เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่มุ่งมั่นให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครบครันครอบคลุมตั้งแต่การตรวจคัดกรองระยะเริ่มต้น การวินิจฉัยจากแพทย์ผู้ชำนาญการ การรักษาที่มีประสิทธิผล ไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาพอย่างรอบด้าน ภายใต้แนวคิด “360° Total Cancer Care Solution” การดูแลรักษาดำเนินการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ครอบคลุมทุกสาขา พร้อมเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง อาทิ EDGE Radiosurgery และห้องปฏิบัติการจีโนมิกส์ภายในที่ใช้เทคโนโลยี Next-Generation Sequencing (NGS) โรงพยาบาลจึงได้รับการยอมรับในฐานะศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) โดยมีอัตราการรอดชีวิต 5 ปีของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอดระยะเริ่มต้นมากกว่า 95%
มากกว่าการรักษา คือยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง
โรงพยาบาลวัฒโนสถ Cancer Hospital ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และคุณภาพชีวิต ภายใต้แนวคิด “Care Beyond Cure” เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและครอบครัวตลอดเส้นทางการรักษาและการใช้ชีวิต นอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้นำมาตรฐานของ ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกด้านการกำหนดมาตรฐานการวัดผลลัพธ์การรักษาที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมาใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณค่าของการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนอีกด้วย
ความร่วมมือกับ Mayo Clinic Global Consulting ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของโรงพยาบาลวัฒโนสถ Cancer Hospital ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ระดับโลก เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งด้วยมาตรฐานระดับสากลอย่างยั่งยืน