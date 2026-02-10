กระทรวง อว. นำมหาวิทยาลัยไทย–สมาคม AITP เปิดตัวเวทีโลก “AUTM 2026” ที่สหรัฐอเมริกา สร้างเครือข่าย-เสริมแกร่งระบบทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.69 ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้แทนสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Association of Intellectual Property and Technology Transfer Professionals; AITP) ของไทย เข้าร่วมงานประชุมใหญ่ AUTM Annual Meeting 2026 จัดโดย สมาคมวิชาชีพผู้จัดการเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยระดับโลก (The Association of University Technology Managers; AUTM) ณ เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2569
ดร.พันธุ์เพิ่มศักด์ กล่าวว่า กระทรวง อว. โดยคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ได้สนับสนุนให้ สถาบันอุดมศึกษากลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (กลุ่ม 1) และสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2) มีกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศให้ความสำคัญ ที่ผ่านมาโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยได้พยายามจะผลักดันให้การดำเนินงานในเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถจัดตั้งสมาคม AITP ได้สำเร็จ เพื่อจะได้รวบรวมสรรพกำลังทางด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อผลิตกำลังคนในด้านนี้ให้เพิ่มมากขึ้น
“การนำมหาวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ ของไทยเดินทางมาเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ AUTM Annual Meeting 2026 ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้เปิดตัวกับเหล่าสมาชิกที่มาจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 2,000 คน ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดจากผู้นำในสาขาต่างๆ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อต่อยอดงานวิจัยในระดับนานาชาติ การเพิ่มพูนความรู้ในเทคนิคต่างๆ ที่จะทำอย่างไรให้งานสร้างสรรค์ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างตรงเป้าหมาย และสุดท้ายเพื่อสร้างการรับรู้ให้นานาประเทศได้เห็นมุมมองการทำงานของสมาคมน้องใหม่จากประเทศไทยอีกด้วย“ รองปลัดกระทรวง อว. กล่าว