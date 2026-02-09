ฉีกกฎเดิม ๆ โปรแกรม OligioX ที่ DSK Clinic ให้ผลลัพธ์ที่ต่างกว่า

หากคุณกำลังมองหาเทคโนโลยีการยกกระชับผิวหน้า ที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนโปรแกรม OligioX คือตัวเลือกที่หลาย ๆ คนความสนใจ เพราะเจ็บน้อย แถมเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน แต่การมีเครื่องมือที่ดีอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะเทคนิคของแพทย์และการวิเคราะห์ปัญหาผิวที่แม่นยำ จะช่วยให้การทำหัตถการมีประสิทธิภาพ ไปดูกันว่าทำไมการทำโปรแกรม OligioX ที่ DSK Clinic ถึงสร้างความแตกต่างและให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าคลินิกทั่วไป
โปรแกรม OligioX คืออะไร? ทำไมถึงเป็นทางเลือกใหม่ของการยกกระชับ
โปรแกรม OligioX คือเทคโนโลยียกกระชับผิวด้วยคลื่นวิทยุแบบขั้วเดียว หรือ Monopolar RF ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาความหย่อนคล้อยและริ้วรอยแห่งวัย มีหลักการทำงานคือการส่งพลังงานความร้อนลงลึกสู่ชั้นหนังแท้ (Dermis) และชั้นไขมัน เพื่อกระตุ้นให้เส้นใยคอลลาเจนเกิดการหดตัว ส่งผลให้ผิวหน้ากระชับขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินใหม่ในระยะยาว ทำให้ผิวมีความยืดหยุ่น หนาแน่น และดูอ่อนเยาว์ขึ้น โดยไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องพักฟื้น
เจาะลึกความต่าง! โปรแกรม OligioX vs Oligio รุ่นเดิม อัปเกรดตรงไหนบ้าง?
แม้โปรแกรม OligioX vs Oligio จะเป็นเทคโนโลยี RF เหมือนกัน แต่โปรแกรม OligioX รุ่นใหม่ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นในทุก ๆ ด้าน
ระบบความเย็น
โปรแกรม OligioX แตกต่างจากรุ่นเดิมตรงที่มีการเพิ่มระบบ Intensive Cooling System ที่ปล่อยความเย็นออกมามากถึง 11 ลูกต่อการยิงหนึ่งครั้ง (จากเดิมเพียง 5 ลูก) การพัฒนานี้ช่วยปกป้องผิวชั้นบนจากการถูกเบิร์นได้อย่างดี ทำให้แพทย์สามารถใช้ค่าพลังงานที่สูงขึ้นเพื่อให้ลงลึกถึงชั้นปัญหาผิวได้เต็มประสิทธิภาพ โดยที่คนไข้รู้สึกสบายผิวมากขึ้น เจ็บน้อยลง
โหมดการยิง
อีกหนึ่งความพิเศษของโปรแกรม OligioX คือเทคโนโลยี GXG Dual Mode ที่ช่วยให้แพทย์สามารถปรับแต่งการรักษาให้เหมาะกับคนไข้ได้มากขึ้น โดยสามารถสลับการยิงระหว่างโหมด G เน้นความร้อนสะสม และโหมด X เน้นพลังงานลงลึก ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล การผสมผสานทั้งสองโหมดนี้ช่วยให้ความร้อนกระจายตัวได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั้งผิวชั้นตื้นและชั้นลึก ส่งผลให้เกิดการยกกระชับแบบ 3 มิติ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการยิงโหมดเดียวแบบเดิม
หัวทิป
โปรแกรม OligioX ได้รับการออกแบบหัวทิปมาให้เลือกใช้ถึง 3 รูปแบบ ได้แก่
● Face Tip สำหรับเก็บกรอบหน้าและแก้ม
● Eye Tip ขนาดเล็กสำหรับจัดการริ้วรอยรอบดวงตาและเปลือกตา
● Body Tip สำหรับพื้นที่ลำตัว
การมีหัวทิปที่หลากหลายช่วยให้แพทย์สามารถเข้าถึงซอกมุมเล็ก ๆ หรือพื้นที่กว้างได้อย่างแม่นยำ ทำให้การยกกระชับเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบทั่วเรือนร่าง
ทำไมต้องทำโปรแกรม OligioX ที่ DSK Clinic ?
ที่ DSK Clinic คือคลินิกความงามที่มองที่ผลลัพธ์เป็นหลัก จึงออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคล ด้วยมาตรฐานที่แตกต่างดังนี้
นำทีมดูแลโดยหมอปอเช่ นพ.สราวุธ เหล่ากิจรุ่งโรจน์
มาตรฐานการรักษาที่ DSK Clinic ถูกวางรากฐานโดยนพ.สราวุธ เหล่ากิจรุ่งโรจน์ (หมอปอร์เช่) Medical Director โดยคุณหมอปอร์เช่เป็นแพทย์ไทยคนแรกที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการทำโปรแกรม OligioX บนเวทีระดับนานาชาติที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นการการันตีถึงความรู้ความสามารถและการยอมรับในระดับสากล ทำให้มั่นใจได้ว่าเทคนิคที่ใช้ใน DSK เป็นเทคนิคชั้นนำระดับโลก
ดูแลโดยแพทย์ที่เข้าใจโปรแกรม OligioX
เครื่องมือที่ดีต้องใช้งานโดยแพทย์ที่มีความเข้าใจควบคู่กันไป แพทย์ทุกคนที่ DSK Clinic ผ่านการฝึกอบรม จากหมอปอร์เช่ เพื่อให้มีความเข้าใจในกลไกการทำงานของเครื่องโปรแกรม OligioX ไม่ใช่เพียงแค่การยิงให้ครบจำนวนช็อต แต่แพทย์สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หน้างาน ปรับค่าพลังงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมืออาชีพ เพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่คุ้มค่า
เทคนิค Advance Custom Technique
ผิวหน้าของแต่ละคนนั้นมีปัญหาที่แตกต่างกัน DSK Clinic จึงพัฒนา Advance Custom Technique ซึ่งเป็นเทคนิคการออกแบบการรักษาแบบเฉพาะบุคคล แพทย์จะไม่ใช้ Pattern การยิงแบบเดียวกันกับทุกคน แต่จะวิเคราะห์โครงหน้าตามหลักกายวิภาคศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางแรงยก จำนวนช็อต และตำแหน่งการลงพลังงานที่เหมาะสมกับปัญหาความหย่อนคล้อย ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ดูเป็นธรรมชาติและตรงจุดกว่า
นวัตกรรม UltraSee
อีกหนึ่งไม้ตายที่ทำให้ DSK Clinic แตกต่างคือการนำเทคโนโลยี UltraSee (Ultrasound) มาใช้สแกนวิเคราะห์ชั้นผิวก่อนการรักษา ซึ่งช่วยให้แพทย์เห็นโครงสร้างใต้ผิวหนังจริง ๆ ว่าปัญหาความหย่อนคล้อยเกิดจากชั้นไขมันหนาตัว หรือชั้น SMAS หย่อนคล้อย โดยไม่ต้องคาดเดา การมีข้อมูลที่แม่นยำนี้ช่วยให้แพทย์วางแผนการยิงพลังงานโปรแกรม OligioX ได้ถูกชั้นผิวและถูกตำแหน่ง เพิ่มประสิทธิภาพการยกกระชับให้มีประสิทธิภาพ
สรุปบทความ
การทำโปรแกรม OligioX ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ตัวเครื่องเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ทำหัตถการ ซึ่งที่ DSK Clinic ให้ความสำคัญทั้งสองเรื่อง เข้ากับเทคนิค Advance Custom และนวัตกรรม UltraSee เพื่อมอบผลลัพธ์การยกกระชับที่เหนือกว่า ปลอดภัย และออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ หากคุณต้องการสัมผัสความแตกต่างนี้ สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ที่ DSK Clinic ได้ทุกสาขา หรือสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้ที่ Line : @dskinclinic (มี@ด้วย)