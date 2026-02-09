สัญญาณเตือน หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ที่ไม่ควรมองข้าม

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท คือภาวะที่หมอนรองกระดูกสันหลังเกิดการเสื่อมสภาพ หรือเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่ง จนไปกดทับเส้นประสาทบริเวณนั้น ส่งผลให้เกิดอาการปวด ชา หรืออ่อนแรงในแขนและขา ซึ่งหากปล่อยไว้นานโดยไม่รักษา อาจรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันได้มากขึ้น
บทความนี้จะพาไปดูว่าสัญญาณเตือนแบบไหนที่อาจบ่งบอกถึงภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท พร้อมอธิบายแนวทางการรักษา เพื่อให้เข้าใจและรับมือได้อย่างถูกวิธี
3 อาการเสี่ยงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
3 อาการหลักของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ได้แก่
1. ปวดคอร้าวลงแขน ปวดหลังร้าวลงขา
อาการปวดร้าวถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่พบได้บ่อย โดยมักปวดจากสะโพกหรือต้นขาร้าวลงไปถึงน่องหรือปลายเท้า ซึ่งจะรุนแรงขึ้นเวลาเดิน นั่งนาน หรือไอจามแรง ๆ ในบางรายอาจปวดคอร้าวลงแขนจนรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านแขน หากอาการนี้เกิดบ่อยหรือรุนแรงขึ้น ควรรีบพบแพทย์เพื่อประเมินว่ามีการกดทับของเส้นประสาทหรือไม่
2. อาการชา หรือรู้สึกยิบ ๆ ซ่า ๆ
ความรู้สึกชา ยิบ หรือซ่า คล้ายมีมดไต่ ตั้งแต่สะโพกลงไปจนถึงปลายเท้า มักเกิดจากการที่เส้นประสาทถูกกดทับ ส่งผลให้การรับความรู้สึกทำงานผิดปกติ โดยอาจมีอาการชาของขา 1 หรือ 2 ข้างก็ได้ หากอาการนี้เกิดขึ้นต่อเนื่อง ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและวางแผนแนวทางการรักษาที่เหมาะสม
3. อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ
เมื่อเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อถูกกดทับนาน ๆ จะส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ใช้งานได้ไม่เต็มที่ เช่น ยกของไม่ขึ้น เดินแล้วขาอ่อน หรือยกปลายเท้าไม่ได้ หากเริ่มมีอาการเหล่านี้ร่วมกับอาการปวดหรือชา ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกำลังรุนแรงขึ้น
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รักษาหายไหม
โรคนี้สามารถรักษาให้หายหรือดีขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำกายภาพบำบัด หรือใช้ยา ทั้งนี้ขึ้นกับรูปแบบของหมอนรองกระดูกที่แตกหรือปลิ้นออกมา สิ่งสำคัญคือต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุและระดับความรุนแรงของโรค เพื่อวางแผนการรักษาที่ตรงจุด
แนวทางการรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
เมื่อแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท แพทย์จะพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งแบ่งเป็น 2 แนวทาง
การรักษาแบบไม่ผ่าตัด
วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงมาก เป้าหมายคือการลดอาการปวดและการอักเสบ อาจเริ่มตั้งแต่การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น เลี่ยงการยกของหนัก หรือนั่งนาน ๆ การใช้ยาทั้งแบบกินและแบบฉีด เช่น ยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนื้อ หรือการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าโพรงเส้นประสาทโดยตรง รวมถึงการทำกายภาพบำบัดเพื่อยืดเหยียดและสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง
การรักษาแบบผ่าตัด
แพทย์จะแนะนำวิธีนี้เมื่อรักษาแบบไม่ผ่าตัดแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือในกรณีที่มีอาการรุนแรง เช่น อ่อนแรงมาก หรือมีปัญหาการควบคุมการขับถ่าย ซึ่งการผ่าตัดในปัจจุบันไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อน เพราะมีเทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็ก เช่น การผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Microscope) หรือกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscope) ที่ช่วยให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กมาก ลดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อ เสียเลือดน้อย และฟื้นตัวได้เร็ว
รักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ที่ โรงพยาบาลเวชธานี อินเตอร์เนชันแนล
หากพูดถึงการรักษาโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี อินเตอร์เนชันแนล มีทีมแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกสันหลัง พร้อมเทคโนโลยีการรักษาขั้นสูง เช่น การผ่าตัดผ่านกล้อง Endoscope และการใช้เทคโนโลยี Navigator ที่ช่วยระบุตำแหน่งและองศาอย่างแม่นยำ ปลอดภัย รวมถึง Intraoperative Neuromonitoring เทคโนโลยีที่ช่วยตรวจสอบการทำงานของเส้นประสาทแบบ Real Time ช่วยลดความเสี่ยงการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทขณะผ่าตัดได้
หากเริ่มมีอาการปวดหลังร้าวลงขา ชา หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง อย่าปล่อยให้ลุกลามจนยากต่อการรักษา การพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและดูแลตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายพบแพทย์สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์กระดูกสันหลัง โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500