สำนักงานประกันสังคมรายงานเหตุลอบวางระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำความห่วงใย พร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนอย่างเต็มที่

ตามที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ได้เกิดเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี โดยเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณสถานีบริการน้ำมัน ถึง 11 จุด ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มีความห่วงใยและพร้อมในการดูแลลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ เร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมให้การดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายทุกกรณีแก่ผู้ประกันตนอย่างเต็มที่
จากรายงานสถานการณ์ของสำนักงานประกันสังคมใน 3 จังหวัดภาคใต้ สรุปได้ดังนี้
พื้นที่จังหวัดยะลา เกิดเหตุลอบวางระเบิดรวม 4 จุด สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บ้านบันนังดามา อำเภอกาบัง, สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บันนังสตา อำเภอบันนังสตา, สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บูเกะคละ ริมถนนสายยะลา–รามัน หมู่ 6 ตำบลบุดี อำเภอเมือง, สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ถนนสาย 418 (ปัตตานี–ยะลา) ขาเข้าตัวเมืองยะลา ตำบลทำสาปมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย คือ น.ส.โนรีซัน เจะมะสอง และน.ส.ซูไมยะห์ เจะมะสอง ทั้งสองรายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ปัจจุบันอาการปลอดภัยและกลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้ว
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส เกิดเหตุลอบวางระเบิดรวม 5 จุด ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาบ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง, สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก, สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาตันหยงมัส อำเภอระแงะ, สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาดุซงญอ อำเภอจะแนะ, สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาแว้ง อำเภอแว้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ได้แก่ นายอารีมี เจ๊ะแว อายุ 20 ปี นางสาวแวรุสรี แวมามะ อายุ 33 ปี ทั้งสองรายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ปัจจุบันเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแว้ง
พื้นที่จังหวัดปัตตานี เกิดเหตุลอบวางระเบิด 2 จุด ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บานา อำเภอเมืองปัตตานี,
สถานีบริการน้ำมัน ปตท. กะพ้อ อำเภอกะพ้อ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งหมด คือ นายรอมซี แวนาแว นางสาวอิบติซัม เซ็งสะ ปัจจุบันกลับบ้านแล้ว นางสาวรอฮานี หามะ ปัจจุบันอาการดีขึ้นแล้ว
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือดูแลลูกจ้างผู้ประกันตนและสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม ที่ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว สถานประกอบการที่ได้รับความเสียหายแจ้งหยุดกิจการชั่วคราว ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับสิทธิกรณีว่างงาน 60 % ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน โดยมีผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 139 คน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตราย
เนื่องจากการทำงานจากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาล 65,000–1,000,000 บาท
• หากรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ จะได้รับค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษา
• ค่าทดแทนการขาดรายได้ ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน 1 ปี
• ค่าทดแทนกรณี สูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพการทำงาน ตามสัดส่วน
• กรณีทุพพลภาพ ได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างต่อเดือนตลอดชีวิต
ขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว พร้อมย้ำว่าจะเร่งประสานงาน การดูแลให้ความช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับสิทธิประโยชน์โดยเร็วที่สุด พร้อมขอให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเชื่อมั่นว่า สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินงานเพื่อคุ้มครองและดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสำนักงานประกันสังคมอย่างเต็มที่