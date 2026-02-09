ม.หอการค้าไทย ประกาศศักดาต้นแบบ AI-First University ระดับประเทศ ต้อนรับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โชว์ความสำเร็จ 1 ปีแห่งการปฏิรูปการศึกษาด้วย Agentic AI และคณาจารย์มาตรฐานระดับโลก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ประกาศศักดาต้นแบบ AI-First University ระดับประเทศ ต้อนรับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โชว์ความสำเร็จ 1 ปีแห่งการปฏิรูปการศึกษาด้วย Agentic AI และคณาจารย์มาตรฐานระดับโลก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ย้ำภาพลักษณ์การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจและนวัตกรรม เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) เข้าศึกษาดูงานการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ หลังประสบความสำเร็จอย่างเหนือชั้นจากการประกาศนโยบาย AI Integrated Curriculum ครบทุกหลักสูตรตลอด 1 ปีที่ผ่านมา
ยกระดับบุคลากรสู่มาตรฐานโลก: 87% Google Certified
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า "หัวใจของการทรานส์ฟอร์มไม่ได้เพียงอยู่ที่เทคโนโลยี แต่อยู่ที่คน ตลอด 1 ปีนับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 256 มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนให้คณาจารย์ 100% ผ่านการอบรมด้าน AI และจริยธรรมทางวิชาการ โดยผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือ 87% ของคณาจารย์ได้รับประกาศนียบัตร
Google AI Educator ซึ่งเป็นเครื่องการันตีว่าบุคลากรของเรามีศักยภาพระดับสากลในการถ่ายทอดความรู้และปั้นนักศึกษาให้เป็นนาย ของ AI ได้อย่างแท้จริง" ด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอย่าง Microsoft และ Huawei ตั้งแต่ปี 2567 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลังผ่านการเรียนการสอน ที่นำ AI เข้าไปทุกรายวิชาในรูปแบบ AI-Integrated ทุกวิชา อยู่ในระดับ "ดีมาก" ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.2
จาก Chatbot สู่ Agentic AI นวัตกรรมที่ทำให้งานที่ยากใช้เวลาแค่นิดเดียว
UTCC ไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้ (User) แต่เป็นผู้สร้าง (Creator) ผ่านทีมพัฒนา AI-RAID TEAM (In-house Development) ที่วิจัยและพัฒนาระบบเพื่อตอบโจทย์การทำงานจริง
• JAR-VIS ระบบ AI ที่มีความสามารถในการมองเห็น ภาพ และได้เสียง ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด Multimodel Live ที่เป็นเพื่อนคู่คิดให้นักศึกษา ร่วมเรียนพร้อมกับนักศึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
• Private Chat@UTCC: ChatGPT ที่ออกแบบมาพิเศษ ที่มีความรู้ภายในองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้เพียงปลายนิ้ว ด้วย Agentic RAG Technology
• ระบบแปลภาษาอัจฉริยะ (Real-time Translation): ทลายกำแพงภาษาด้วยการแปลและถอดความสด 3 ภาษาหลัก (ไทย-จีน-อังกฤษ) และรองรับภาษากว่า 8 ภาษา และมีแผนในการเพิ่มเติมอีกในอนาคต
• AI Meeting Minutes: ระบบถอดความการประชุมอัตโนมัติที่ช่วยลดภาระงานเจ้าหน้าที่ไปได้มากกว่า 990 ชั่วโมงต่อปี สะท้อนความเป็น AI-First Organization ที่เน้นประสิทธิภาพสูงสุด
ยกระดับอีกขั้นด้วย Apex Voice ปฏิวัติการฝึกภาษาด้วย Multimodal AI 24 ชั่วโมง
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการเปิดตัวระบบสอนภาษาอังกฤษเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่ใช้เทคโนโลยี Multimodal AI บนอุปกรณ์ iPad ที่แจกให้นักศึกษาทุกคน
• Real-world Scenarios: จำลองสถานการณ์จริงในการใช้ชีวิตและการเจรจาธุรกิจ
• Instant Feedback: วิเคราะห์การ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน พร้อมให้คำแนะนำทันทีแบบ
Real-time
• 24/7 Personalized Coach: เปรียบเสมือนมีติวเตอร์ส่วนตัวดูแลนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลด Skill Gap ของนักศึกษาแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยำ
ผศ.ดร. ชัชชัย ทิ้งท้ายกว่า การที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ UTCC ได้แบ่งปันความรู้และความสำเร็จในการนำ AI ไปใช้ในการยกระดับการศึกษา ในองค์กรระดับประเทศในการทรานส์ฟอร์มสู่ยุค AI อย่างภาคภูมิ