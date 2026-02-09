รพ.เมตตาฯ ชูนวัตกรรมจัดเก็บเยื่อหุ้มรก มาตรฐานเพื่อผู้ป่วยกระจกตา

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐมทำ MOU จัดตั้งธนาคารเยื่อหุ้มรกในการผลิตและจัดเก็บเยื่อหุ้มรกครบวงจร แก้ปัญหาความขาดแคลนในการใช้รักษาผู้ป่วยโรคตา เพิ่มการเข้าถึงบริการที่ดีแก่ผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพดีและราคาถูก
นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรฐานการให้บริการด้านเซลล์ทางการแพทย์ของสถานพยาบาลเฉพาะกรณีการใช้เซลล์เพื่อการบำบัดรักษา พ.ศ.2565 ได้กำหนดให้การบริการด้านเซลล์ทางการแพทย์ให้มีการรักษาโรคเพียง 2 กลุ่มเท่านั้นได้แก่ โรคทางโลหิตวิทยาและโรคทางกระจกตาและผิวดวงตาที่ทาง แพทย์สภาอนุญาตให้นำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้ในการรักษาโรค ด้วยเยื่อหุ้มรกเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อทารกในครรภ์ และเป็นแหล่งของสเต็มเซลล์และความสำคัญทางชีวภาพของเยื่อหุ้มรกในการเป็นเนื้อเยื่อที่สมบูรณ์แบบสำหรับการปลูกถ่าย เพราะมีคุณสมบัติในการช่วยส่งเสริมเนื้อเยื่อบุผิวยับยั้งการอักเสบ ส่งเสริมการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อตาช่วยในการเติบโตของเซลล์เยื่อบุผิวและส่งเสริมการหายของแผลและไม่กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจัดตั้งธนาคารเยื่อหุ้มรกโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อใช้ในการรักษาโรคทางตา มีแผนที่จะเพิ่มการผลิตเพื่อกระจายไปให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5 และโรงพยาบาลทั่วประเทศต่อไป ความสำคัญในการจัดตั้งธนาคารเยื่อหุ้มรกนั้น นอกจากประสิทธิภาพของการนำเยื่อหุ้มรกมาใช้ร่วมในการผ่าตัดทางจักษุวิทยา ยังช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการที่ดีแก่ผู้ป่วย ที่มีประสิทธิภาพดีและราคาถูก ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย
นายแพทย์วีรภัทร อุดมวงศ์ จักษุแพทย์ด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ กล่าวเพิ่มว่า ในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคต้อเนื้อ ก้อนเนื้องอกที่เยื่อบุตาขาว และผู้ที่มีอุบัติเหตุสารเคมีกระเด็นเข้าตา เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้นอกจากการผ่าตัดลอกต้อเนื้อออก การตัดก้อนเนื้องอกออก และการหยอดยาเพื่อทำให้แผลหายสนิทดียังพบว่ามีการรักษาร่วมที่ทำให้เกิดผลดีขึ้น แผล หายเร็ว ลดการเป็นซ้ำของต้อเนื้อ นั่นคือ การใช้เยื่อหุ้มรก หรือ Amniotic membrane ในการปิดแผลบริเวณที่มีการผ่าตัด ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของเยื่อหุ้มรก คือ ช่วยทำให้แผลหายไวขึ้น ลดการอักเสบ และต่อต้านเชื้อโรค ส่งเสริมการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อตาได้ดี การนำไปใช้ที่พบบ่อยที่สุดคือการ ผ่าตัดลอกต้อเนื้อและปลูกถ่ายเยื่อหุ้มรก ซึ่งช่วยลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำของต้อเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาภาวะอื่น ๆ เช่น แผลกระจกตา (Corneal ulcers) และภาวะที่มีการสูญเสียเยื่อบุตาขาวจากแผลไฟไหม้หรือสารเคมี หลังจากได้รับการรักษาหายดีแล้วการกลับมาเป็นต้อเนื้อซ้ำนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดและการดูแลสุขภาพตาเมื่อถูกแสงแดด ลม ฝุ่น ควันร่วมด้วย อาจใช้แว่นกันแดดชนิดที่มีที่ครอบป้องกันดวงตาเมื่อต้องเจอกับแดดและลม หากมีอาการตาแดงระคายเคืองตา อาจใช้น้ำตาเทียมจะช่วยให้ดวงตาชุ่มชื้น ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ควรพบจักษุแพทย์เพื่อรักษาต้อเนื้ออย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อ ความสะดวกในการเข้ารับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel : 034-388-700 กด 0 (ในเวลาราชการ 08.00 น- 16.00 น.)