"Dr. Tallsters" โชว์ความสำเร็จงานวิจัยเพิ่มความสูง ชูนวัตกรรมธรรมชาติ “ไม่ใช้ยา-ไม่ผ่าตัด”

Dr. Tallsters สถาบันเพิ่มความสูงด้วยนวัตกรรมอันดับ 1 ของเอเชีย ประกาศความสำเร็จในการจบเฟสเก็บข้อมูลวิจัย (Intervention Phase) โครงการวิจัยการเพิ่มความสูงในเยาวชนไทยด้วยการออกกำลังกายอย่างเป็นระบบที่มีแรงกระแทกต่ำและสูง ซึ่งดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เผยผลลัพธ์น่าพึงพอใจ มุ่งยกระดับมาตรฐานส่วนสูงเด็กไทยด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมธรรมชาติ
ดร.บัณลักข ถิรมงคล (ดร.หญิง) ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มความสูง Dr. Tallsters และผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ความสูงองค์รวม เปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลว่า “ปัจจุบันเด็กไทยยังมีความสูงเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายมาตรฐานถึง 4-7 เซนติเมตร (อ้างอิงข้อมูลเป้าหมายปี 2570 จากกรมอนามัย) ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปและการพลาดช่วง Golden Period หรือนาทีทองแห่งการเติบโต Dr. Tallsters ในฐานะผู้บุกเบิกศาสตร์ความสูงมากว่า 20 ปี จึงมุ่งมั่นนำงานวิจัยชิ้นนี้เข้ามาเพื่อ 'ปิดช่องว่าง' ดังกล่าว และผลักดันให้เด็กไทยขยับความสูงสู่เป้าหมาย 175 เซนติเมตรในเพศชาย และ 165 เซนติเมตรในเพศหญิงให้ได้รวดเร็วที่สุด”
“โครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงเรียนสาธิตประสานมิตรในครั้งนี้ คือข้อพิสูจน์ความสำเร็จในการใช้กระบวนการ 3 เสาหลัก (3 Pillars) ที่เน้นความปลอดภัย 100% ไม่ใช้ยา ไม่ผ่าตัด และไร้สารเคมี โดยผลลัพธ์จากการเก็บข้อมูลตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่าเด็กๆ ในโครงการมีพัฒนาการด้านส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นและมีคุณภาพ ยืนยันว่าความสูงสร้างได้ด้วยวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง เพื่อให้อนาคตของเด็กไทยเติบโตได้อย่างสูงสง่าและเต็มศักยภาพ” ดร.บัณลักข กล่าวสรุป
อย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมวิชาการนำโดย อ.ดร.อภิทัย บำรุงพนิชถาวร (หัวหน้าโครงการวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) และ อ.ดร.โอม โตอาจ (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ร่วมกับ ผศ.สมเกียรติ วรรณเฉลิม (ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม) และ ผศ.ดร.สันติ สุขสัตย์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม) ในการพิสูจน์ประสิทธิภาพของโปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) และเทคนิคการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย (Chiropractic) ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางสถาบัน
ด้านนางสาวพรรณรังสี เต็มแสวงเลิศ ผู้บริหาร Dr. Tallsters กล่าวเสริมว่า “โครงการนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่ต้องการยกระดับมาตรฐาน Wellness เยาวชนไทย เราภูมิใจอย่างยิ่งที่เห็นน้องๆ หลายคนในโครงการมีพัฒนาการที่น่าทึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มที่สามารถเพิ่มความสูงได้เฉลี่ยถึงเดือนละ 1 เซนติเมตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและสร้างความประทับใจให้แก่ทีมวิจัยเป็นอย่างมากและเพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จนี้ เราจึงขอมอบรางวัล 'ยิ่งสูง ยิ่งได้เพิ่ม' เพื่อต่อยอดความฝันให้น้องๆ โดยหากน้องๆ สูงเพิ่มขึ้นกี่เซนติเมตร เรามอบคอร์สดูแลต่อเนื่องให้ฟรีตามจำนวนเดือนที่เพิ่มขึ้นทันที เช่น น้องที่สูงขึ้น 6 เซนติเมตร ก็จะได้รับสิทธิ์ดูแลต่อเนื่องฟรีถึง 6 เดือนเต็ม ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นสิทธิพิเศษแบบ Tailor-made ที่ออกแบบมาเพื่อรักษาระดับการเติบโตให้น้องๆ ก้าวไปสู่เป้าหมายความสูงที่ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืน และสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับผู้ปกครองว่าลูกหลานจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง”
ปัจจุบัน Dr. Tallsters พร้อมนำองค์ความรู้จากงานวิจัยนี้มาต่อยอดสู่การบริการในทุกสาขา เพื่อให้เด็กไทยก้าวข้ามขีดจำกัดด้านพันธุกรรม สู่ความสูงและบุคลิกภาพที่ดีเยี่ยมในอนาคต รวมทั้งสร้างความมั่นใจได้ในความปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่มีการใช้ยาหรือสารเคมี แต่เห็นผลลัพธ์จริงด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาที่แม่นยำ นอกจากนี้ยังคาดหวังว่างานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับศาสตร์ความสูงสู่มาตรฐานงานวิจัยระดับประเทศ ตอกย้ำการเป็น Height Hub ที่น่าเชื่อถือที่สุดในภูมิภาค อย่างไรก็ตามในอนาคต Dr. Tallsters จะมีการนำผลวิจัยไปพัฒนาโปรแกรมการเทรนและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อให้การเพิ่มความสูงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สำหรับเด็กทุกคน
Dr. Tallsters คือสถาบันเพิ่มความสูงด้วยนวัตกรรมอันดับ 1 ของเอเชีย มีประสบการณ์การดูแลมากกว่า 10,000 เคส ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ด้วยเทคนิค Aerodynamic Exercise ที่กระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมน ผสมผสานการปรับโครงสร้างร่างกายโดยทีมแพทย์ไคโรแพรคติกนานาชาติ มีอัตราความสำเร็จสูงถึง 84.78% มุ่งเน้นวิธีธรรมชาติ ปลอดภัย สำหรับน้องๆ วัย 8-25 ปี
สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ สามารถนัดหมายเพื่อรับคำปรึกษาได้ที่: สาขาสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 2 , สาขาเมกา บางนา ชั้น 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Tel: 02-055-6546 , LINE: @tallsters , Tiktok: Dr.tallsters , เว็บไซต์: www.drtallsters.com , Facebook: อยากสูงดร.หญิงสูงสร้างได้ Tallsters