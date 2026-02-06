กระทรวงศึกษาธิการรณรงค์ “สัปดาห์ประชาธิปไตยในสถานศึกษา” พร้อมเลือกตั้ง 8 ก.พ. นี้

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวโครงการ “รณรงค์สัปดาห์ประชาธิปไตยในสถานศึกษา” ผนึกกำลังสถานศึกษาทั่วประเทศสร้างการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจความต่างของบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ พร้อมรู้วิธีรักษาสิทธิเพื่อลดจำนวนบัตรเสีย ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ อาทิ การเดินรณรงค์ในชุมชน และการผลิตสื่อมัลติมีเดียลงโซเชียลมีเดีย ปลูกฝังให้เยาวชนเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนครอบครัวออกไปทำหน้าที่พลเมือง มาร่วมสร้างพลเมืองที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศชาติ ตระหนักในสิทธิ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เข้าใจวิถีประชาธิปไตย โดยย้ำเตือนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และลงประชามติพร้อมกันในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้