มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขยายเวลารับสมัครนักเรียนทุน “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน

ปลูกต้นกล้าแห่งการเรียนรู้ สร้างบุคลากรที่ดีสู่สังคม มูลนิธิดำรงชัยธรรม เดินหน้าสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” โดย คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ยังคงยึดมั่นในเป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผ่านการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่มั่นคงให้กับเด็กไทย โดยมอบทุนการศึกษาครบวงจรจนจบปริญญาตรีแก่เยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา และดำรงชีพ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าที่พัก เป็นต้น โดยไม่มีเงื่อนไข จะต้องกลับมาตอบแทนในรูปแบบใด
ปัจจุบัน มูลนิธิดำรงชัยธรรมได้ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตทุนที่มีคุณภาพสู่สังคมแล้ว 23 รุ่น ซึ่งล้วนเติบโตและประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ นำความรู้ความสามารถไป ช่วยเหลือผู้อื่น พัฒนาเป็นบุคลากรที่ดีของสังคม ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ที่ว่า “ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี”
โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนทุนรุ่นที่ 25/2569 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 โดยผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 (ปวช.3) อายุไม่เกิน 21 ปี ที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.75 มีความประพฤติดี มีความสามารถ หรือมีผลงานในการส่งเสริมช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม
สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ Website: www.damrongchaitham.com, Facebook: มูลนิธิดำรงชัยธรรม หรือ โทร 02-669-9711, 02-669-9615