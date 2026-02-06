xs
ฉีก! ทุกความกังวลของคนวัยเกษียณ เปิดตัว โครงการระดับประเทศ “Strong Again Thailand (90 Days)” พลิกชีวิตวัย 58–80 ปีภายใน 90 วัน สู่การกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง ด้วยแนวคิด “ป้องกันก่อนโรคจะมาถึง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ และจากข้อมูลทางสาธารณสุข ยังชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุจำนวนมาก ที่ต้องเผชิญกับโรคเรื้อรัง การเสื่อมถอยของร่างกาย และคุณภาพชีวิตที่ลดลง ซึ่งส่วนใหญ่มักเริ่มต้นจากการ “ดูแลเมื่อป่วยแล้ว”มากกว่าการดูแลป้องกันล่วงหน้า ทำให้หลีกไม่พ้นกับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงลิ่ว รวมไปถึงกลายเป็นภาระของลูกหลานที่ต้องคอยดูแลในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ นายแพทย์ทวีศักดิ์ เนตรวงษ์ นายกสมาคมนวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ยั่งยืน ร่วมกับ คุณศิริญา เทพเจริญ ผู้บริหาร GENESENN และแพลตฟอร์มท่องเที่ยวสุขภาพ WellsTrip ได้จับมือร่วมกันเปิดตัวหลักสูตรโครงการ “Strong Again Thailand (90 Days)” ขึ้น เปิดตัวหลักสูตรฟื้นฟูสุขภาพเชิงลึกของผู้สูงวัย ที่ไม่ได้มองผู้สูงวัยเป็นเพียงผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องรับการดูแล แต่เป็น “ทรัพยากรมนุษย์ที่ยังมีศักยภาพสูง” หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ครบด้าน และเข้าใจในธรรมชาติของช่วงวัยอย่างแท้จริง โดยในงานยังได้รับเกียรติจาก นพ.สุจิตร์ บัญญัติปิยพจน์ (แพทย์ที่ปรึกษาด้านศัลยกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือดบริษัทเกเนเซน)ที่มาแนะนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาดูแล พร้อมด้วย คุณพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง ,คุณวินัย พันธุรักษ์ และ คุณวิยะดา โกมารกุล ณ นคร ซึ่งมาร่วมงาน ในนามตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นกระบอกเสียงจากตัวจริงของผู้ร่วมโครงการ กับความคาดหวังในการจะกลับมาแข็งแรงภายใน 90 วัน

โดย“Strong Again Thailand (90 Days)” เป็นโครงการ ฟื้นฟูสุขภาพเชิงป้องกันแบบองค์รวม ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยไทยอายุระหว่าง 58–80 ปี สามารถกลับมาแข็งแรง มีพลัง และใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจอีกครั้งภายในระยะเวลา 90 วัน พร้อมยังมุ่งพัฒนาให้เป็นโมเดลการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการฟื้นฟูครบวงจรสำหรับผู้สูงวัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่บทบาท Thailand – The Land of Longevity & Wellness

โครงการ Strong Again Thailand จึงไม่ใช่เป็นเพียงโปรแกรมดูแลสุขภาพทั่วไป ไม่ใช่หลักสูตรการแพทย์แบบเดิม แต่เป็นการ “ออกแบบชีวิตใหม่” โดยนำศาสตร์ด้านการแพทย์ การดูแลสุขภาพเชิงลึก ผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์เชิงป้องกัน เทคโนโลยีสุขภาพสมัยใหม่ และการดูแลเฉพาะบุคคล (Personalized Care) เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิดสำคัญ  
“Strong Again – Strong from Within”
แข็งแรงจากภายใน ก่อนที่โรคภัยจะมาถึง การดูแลลึกถึงต้นเหตุ ไม่ใช่เพียงแค่บรรเทาอาการ
จุดเด่น ของโครงการคือการมุ่งเน้นไปที่ “ต้นเหตุของความเสื่อม” ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระบบหลอดเลือด (ที่จะนำไปสู่โรคหัวใจ และสมอง) กล้ามเนื้อ ข้อต่อ การไหลเวียนเลือด ฮอร์โมน ภูมิคุ้มกัน รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการประเมินสุขภาพอย่างละเอียด ตั้งแต่การตรวจร่างกาย การวิเคราะห์สมรรถภาพ ไปจนถึงการประเมินความเสี่ยงของโรคในอนาคต จากนั้นทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจะออกแบบแผนดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ครอบคลุมทั้ง
• การปรับสมดุลร่างกาย • การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียน
• การฟื้นฟูพลังงานและความสดใส • การปรับโภชนาการและพฤติกรรมการใช้ชีวิต
• การติดตามผลอย่างใกล้ชิดตลอด 90 วัน ซึ่งเป็น 90 วันแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่จับต้องได้จริง
ตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงการให้คำแนะนำ แต่เป็นการ “เดินไปด้วยกัน” ระหว่างทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและยั่งยืน เป้าหมายของ Strong Again Thailand จึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำให้ร่างกายดีขึ้นในระยะสั้น แต่คือการวางรากฐานสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถ
• เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
• มีแรง มีพลัง และความมั่นใจในการใช้ชีวิต
• ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังในอนาคต
• สามารถใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพและความสุข
ก้าวสำคัญของไทยสู่ “Land of Longevity & Wellness”
โครงการ Strong Again Thailand (90 Days) ยังถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน Longevity & Wellness ของภูมิภาค โดยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของการแพทย์เชิงป้องกัน และการดูแลผู้สูงวัยอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ โครงการยังมุ่งสร้างต้นแบบการดูแลสุขภาพวัยเกษียณ ที่สามารถขยายผลได้ในระดับประเทศ เพื่อช่วยลดภาระด้านสาธารณสุขในระยะยาว และสร้างสังคมผู้สูงวัยที่แข็งแรง มีคุณค่า และมีบทบาทในสังคมอย่างต่อเนื่อง

คุณศิริญา เทพเจริญ ผู้บริหารจาก GENESENN ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของโครงการว่า “ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคของ Wellness & Longevity อย่างแท้จริง Genesenn (เกเนเซน) และสมาคมนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แบบยั่งยืน จึงได้จับมือร่วมกันผลักดันให้คนไทยหันมาเริ่ม “ป้องกันก่อนป่วย”ในแคมเปญที่จะทำให้ “90 วัน กลับมาแข็งแรง” โครงการดีๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทุกคนเข้าใจสุขภาพของตนเองแบบเจาะลึก มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในระดับโลกมาวิเคราะห์ มีแพทย์ดูแลและมีแนวทาง ที่นำไปใช้ในชีวิตจริงได้ทันทีเพื่อให้คนไทยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน เราจึงอยากเชิญชวนคนที่อายุตั้งแต่ 58 ถึง 80 ปี เข้ามาร่วมโครงการนี้ เราอยากได้ต้นแบบของผู้สูงอายุ ที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง โดยโครงการนี้ทาง เกเนเซน สนับสนุนทั้งทีมแพทย์ ทั้งสเต็มเซลล์ ให้ทั้งการดูแลหลอดเลือด ดูแลฮอร์โมน ดูแลกล้ามเนื้อหัวใจ ดูแลสมอง ทั้งหมดมีมูลค่าล้านกว่าบาทต่อผู้ร่วมโครงการ 1 ท่าน ที่เราให้การสนับสนุนสำหรับโครงการดีๆนี้” คุณศิริญากล่าว

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Strong Again Thailand (90 Days) จะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหลักสูตร 295,000 บาท แต่ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับการสนับสนุนการดูแลทั้งด้านเครื่องมือแพทย์ การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพจาก Genesenn คิดเป็นมูลค่าการดูแลรวมประมาณ 1,300,000 บาทต่อท่าน / ตลอดระยะเวลา 90 วัน โดยสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ถ้าคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ที่พิสูจน์ว่าความแข็งแรงในวัยเกษียณ “สามารถสร้างได้จริง”

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
Tel. 081-1040241
LINE: @smtia
FACEBOOK: สมาคมนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แบบยั่งยืน
E-MAIL: smtia.info@gmail.com
Email: info@smtia.org
Web: www.smtia.or.th
https://genesennclub.com/silver-age-reborn
เพราะการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด…คือการเริ่มต้น ก่อนที่โรคจะมาถึง

90 วัน อาจเปลี่ยนสุขภาพของคุณไปตลอดชีวิต ถ้าคุณพร้อมกลับมาแข็งแรง… Strong Again Thailand พร้อมดูแลคุณ
