กระทรวง อว. เตรียมดันไทยให้สัตยาบันอนุสัญญายูเนสโก ยกระดับคุณวุฒิอุดมศึกษาไทยเชื่อมมาตรฐานโลก เปิดทางเรียนต่อ-ทำงานข้ามชาติ พร้อมดึงดูดนักศึกษาต่างชาติมาเรียนต่อในไทย

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.69 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า กระทรวง อว. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการให้สัตยาบัน “อนุสัญญาระดับโลกขององค์การยูเนสโก ว่าด้วยการยอมรับคุณวุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education)” และ “อนุสัญญาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยการยอมรับคุณวุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Asia-Pacific Regional Convention)” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทยสู่ระดับนานาชาติ โดยการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาทั้งสองฉบับจะเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยมีระบบการยอมรับคุณวุฒิที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานสากล ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายทางการศึกษาและแรงงานวิชาชีพระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพการอุดมศึกษาไทยในเวทีโลก
ปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า การเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวจะเอื้อให้คุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลก เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยสามารถโอนผลการเรียนหรือศึกษาต่อในต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้มาศึกษาในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อน Soft Power และการเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Regional Education Hub)
ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวอีกว่า คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะทำหน้าที่วิเคราะห์ความพร้อมของประเทศ (Gap Analysis) และกำหนดแนวทางการปรับปรุงกลไกที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐานอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสากล การจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติว่าด้วยการยอมรับคุณวุฒิ (National Information Centre: NIC) เพื่อเป็นหน่วยกลางในการให้ข้อมูลและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานรับรองคุณวุฒิ และภาคเอกชน
“ทั้งนี้ กระทรวง อว. มีแผนจะนำเสนอผลการดำเนินงานและร่างมติคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาดังกล่าวภายในปี 2569 นี้ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมประชุมภาคีอนุสัญญาระดับโลกของยูเนสโกในปีถัดไป การเข้าร่วมอนุสัญญานี้ถือเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพของระบบอุดมศึกษาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ปกป้องโอกาสของบัณฑิตไทย และสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณวุฒิการศึกษาของประเทศไทยในเวทีโลก” ศ.ดร.ศุภชัย กล่าว