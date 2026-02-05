12 โรงเรียนเอกชนผนึกกำลัง พว. ลงนาม MOU พลิกโฉมการศึกษาไทย มุ่งปั้นนวัตกรเยาวชนด้วยหลักสูตร Active Learningผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPASS 5 Steps

กรุงเทพมหานคร- เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569
ในช่วงเวลาที่สังคมไทยยังคงตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเหตุใดเด็กไทย “เรียนหนัก แต่คิดไม่เป็น”
เหตุใดระบบการศึกษาผลิตผู้สอบผ่านได้จำนวนมากแต่กลับไม่สามารถสร้างคนที่แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างยั่งยืน
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) และเครือข่าย 12 โรงเรียนเอกชนจากทั่วประเทศจึงถูกจับตามองว่าเป็นมากกว่ากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่คือ จุดตั้งต้นของการพลิกโฉมการศึกษาไทยจากฐานห้องเรียน
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายชัดเจน
คือการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วย
หลักสูตร Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPASS 5 Steps
เพื่อรื้อวิธีคิดเดิมของห้องเรียนไทย
และแทนที่ด้วยการเรียนรู้ที่พัฒนาความคิดเชิงระบบอย่างลึกซึ้งนำไปสู่การสร้าง “นวัตกรเยาวชน” ที่คิดเป็น ทำเป็น และสร้างคุณค่าให้สังคมได้จริง
พว. ชี้จุดอ่อนระบบการศึกษาไทย : ปัญหาไม่ใช่เด็กไม่เก่ง แต่ระบบไม่เปิดให้คิด
ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ระบุว่าตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา การปฏิรูปการศึกษาไทยมักวนอยู่กับการเปลี่ยนหลักสูตร
เพิ่มเนื้อหา หรือปรับรูปแบบการสอบ
แต่ยังไม่แตะ “แก่นของปัญหา” ซึ่งอยู่ที่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน
ห้องเรียนจำนวนมากยังเน้นการถ่ายทอดความรู้แบบทางเดียววัดผลจากความจำ มากกว่ากระบวนการคิดส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการแก้ปัญหาเชิงระบบ ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นของโลกอนาคต
การนำหลักสูตร Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPASS 5 Steps
มาใช้ จึงเป็นการเปลี่ยนฐานรากของห้องเรียน
จาก “การสอนให้จำ” ไปสู่ “การสอนให้คิดอย่างเป็นระบบ”โดยปรับบทบาทครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ตั้งคำถาม ลงมือทำ วิเคราะห์ ประเมิน และต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เสียงจากภาคปฏิบัติ : ห้องเรียนต้องเปลี่ยนจริง ไม่ใช่เปลี่ยนแค่เอกสาร
ด้าน ดร.อัจฉรา สุขพิบูลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี มองว่าMOU ครั้งนี้สะท้อนการตัดสินใจเชิงโครงสร้างของโรงเรียนเอกชนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง “เกิดขึ้นจริงในห้องเรียน”
การจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตร Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPASS 5 Stepsทำให้ผู้เรียนไม่ได้เป็นเพียงผู้รับความรู้
แต่ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ การค้นคว้า การตั้งสมมติฐานการเล่าเรื่อง และการประเมินผลด้วยตนเองกระบวนการดังกล่าวถูกออกแบบให้ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ไปจนถึงระดับมัธยม เพื่อสร้างทักษะการคิดที่ไม่ขาดตอนและสามารถนำไปต่อยอดทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตได้จริง
แม้จะมีความท้าทาย โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองแต่ผลลัพธ์ที่เห็นชัดคือผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้และกล้าแสดงออกทางความคิดมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
กพฐ. หนุนเชิงนโยบาย : พลิกห้องเรียน คือฐานพัฒนาประเทศ
ขณะที่ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ระบุว่า
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเอกชน สถาบันวิชาการ และภาครัฐในครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนการศึกษาในเชิงระบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตร Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPASS 5 Steps
มีความสอดคล้องกับทิศทางหลักสูตรฐานสมรรถนะและศาสตร์การเรียนรู้ยุคใหม่ (Learning Science)ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้คิดอย่างเป็นระบบ ใช้ความรู้แก้ปัญหาและสร้างคุณค่าให้สังคมเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงนี้
ไม่ใช่เพียงการผลิตผู้เรียนที่สอบได้คะแนนดี
แต่คือการสร้าง “พลเมืองตื่นรู้”ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12 โรงเรียนเอกชน : ห้องทดลองการศึกษาไทยยุคใหม่
เครือข่ายโรงเรียนเอกชนที่ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ ได้แก่
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนดรุโณทัย จังหวัดตรัง
โรงเรียนเทวรักษ์ จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนปัญจทรัพย์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมารดานุสรณ์ จังหวัดตราด
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนยอแซฟวิทยา จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
โรงเรียนเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ต้นแบบ
ในการพิสูจน์ว่าการเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้
สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้จริง
บทสรุป : พลิกโฉมการศึกษาไทย ต้องเริ่มจาก “วิธีคิด”
การลงนาม MOU ระหว่าง พว. และ 12 โรงเรียนเอกชนในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการประกาศความร่วมมือแต่คือการลงมือ “เปลี่ยนวิธีคิดของห้องเรียนไทย” อย่างเป็นระบบ
การขับเคลื่อนหลักสูตร ด้วย Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPASS 5 Stepsคือความพยายามรื้อโครงสร้างการเรียนรู้เดิมแล้วสร้างห้องเรียนใหม่ ที่ไม่ผลิตเพียงผู้สอบผ่านแต่ผลิต นวัตกรเยาวชน ที่พร้อมเผชิญโลกจริง
นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการ
พลิกโฉมการศึกษาไทยจากฐานห้องเรียน อย่างแท้จริง