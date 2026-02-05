“วีระศักดิ์” ติดตามงานวิจัย “ประเทศไทยปลอดภัยจาก PM2.5” ปลูกผักแทนข้าวโพดได้ผลดีช่วยปลอดเผา

เมื่อ 4 ก.พ.69 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานสภาลมหายใจกรุงเทพฯ กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการติดตามผลงานวิจัยมุ่งเป้า ด้าน PM2.5 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามผลงานตามแผนงานวิจัย “ประเทศไทยปลอดภัยจาก PM2.5” ที่มุ่งลดปัญหาการเผาในที่โล่งจากเศษวัสดุทางการเกษตร โดยใช้พลังของงานวิจัย เทคโนโลยี และภูมิปัญญาชุมชน สู่เป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตาม ผลการส่งเสริมเปลี่ยนพืชทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่าน พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วม ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาเป็นการปลูกพืชผัก และถั่ว เพื่อจำหน่าย สามารถมีรายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งจำหน่ายได้ราคาดี มีตลาดรองรับที่มั่นคง และที่สำคัญ สามารถนำเศษฟางซังข้าวโพดที่เป็นปัญหา มาทำเป็นสารบำรุงดิน เช่นการผลิตเป็นถ่านไบโอชาร์ ที่ช่วยผักที่ปลูกให้ผลผลิตงอกงาม ลดใช้ปุ๋ย ใช้เคมีได้อย่างน่าพอใจ
“แต่ก็ยังพบว่ามีปัญหาที่เกษตรกรต้องการได้รับการช่วยเหลือ คือ การไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีแหล่งน้ำอย่างเพียงพอ และนี่ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เกษตรกรในพื้นที่ต้องติดอยู่ในวังวนของการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว อย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะขาดแคลนแหล่งน้ำ และขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ จนไม่สามารถพัฒนายกระดับไปสู่การทำเกษตรที่ดีกว่า และไม่ต้องมีการเผาตอซังและเศษวัสดุการเกษตร นอกจากนี้ยังปัญหาเกี่ยวกับสิทธิที่ดินทำกิน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดำเนินการแก้ไข เช่น การออกเอกสารสิทธิ คทช. เป็นต้น” นายวีระศักดิ์ กล่าว