“พันธุ์เพิ่มศักดิ์” รองปลัดกระทรวง อว. เปิด “การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” ชู “มรภ.สกลนคร” ต้นแบบเรือธงการนำพื้นที่สร้างรายได้ มุ่งเป้าพลิกโฉมมหาวิทยาลัยท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนทางการเงิน
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิด “การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น หัวข้อ “ต้นแบบเรือธงด้านการนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินและแนวทางการเพิ่มรายได้ “กลุ่มพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” กลุ่ม 3 ปีที่ 2 Reinventing University (Area-Based and Commumity Engagement)“ โดยมี ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยบูรพา นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน ดร.พีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไทยกำลังเผชิญกับคลื่นพายุลูกใหญ่ ทั้ง Digital Disruption และ วิกฤตโครงสร้างประชากร จำนวนนักศึกษาที่ลดลงไม่ได้เป็นเพียงสถิติ แต่คือสัญญาณเตือนถึงความมั่นคงทางการเงินและความอยู่รอดของสถาบัน เราจึงไม่สามารถทำหน้าที่เพียงแค่ผลิตบัณฑิตแบบเดิมได้อีกต่อไป แต่ต้องพลิกโฉมสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างนวัตกรรม ดังนั้น โครงการ Reinventing University จึงเป็นหัวใจสำคัญ โดยเฉพาะกับ 'มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น' ที่แม้จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนรากหญ้า แต่ยังติดขัดด้วยข้อจำกัดทางกฎระเบียบและงบประมาณ
รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันต้นแบบ (Top of Project Flagship 2025) ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า 'พื้นที่' ของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เป็นเพียงที่ตั้งอาคารเรียน แต่คือ 'ทรัพยากรที่มีชีวิต' หากบริหารจัดการให้ดี จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
“ขอให้ทุกท่านใช้โอกาสในการประชุมครั้งนี้ร่วมกันถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนวิธีคิด ว่าเราจะเปลี่ยน 'ข้อจำกัด' ให้กลายเป็น 'รายได้' เพื่อกลับมาหล่อเลี้ยงสถาบันได้อย่างไร
และความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สามารถยืนหยัดเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างเข้มแข็ง ต่อไป“ ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าว
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินและแนวทางการเพิ่มรายได้ สำหรับมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (กลุ่ม 3) ปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อถอดบทเรียนและสร้างความเข้าใจในการนำสินทรัพย์และพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนท่ามกลางวิกฤตความเปลี่ยนแปลง โดยภายในงานจะมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกลุ่ม 3 ด้านการคลังและทรัพย์สินสู่แนวทางการเพิ่มรายได้ เพื่อความยั่งยืน” โดย ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และมีการนำคณะผู้บริหารจากสถาบันต่างๆ เข้าศึกษาดูงานพื้นที่จริงภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเวทีเสวนาเจาะลึกถึงระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดี มรภ.สกลนคร ร่วมกับ นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน เพื่อเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยเครือข่ายนำไปปรับใช้
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ระยะ 6 เดือน โดย ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยบูรพา และการบรรยายในหัวข้อ “University Wealth Meter” เพื่อประเมินสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการวางแผนบริหารจัดการในอนาคต