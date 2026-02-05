สำนักงานประกันสังคมแสดงความห่วงใยลูกจ้างรถบรรทุกน้ำมันเสียชีวิต จากเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกน้ำมันในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานประกันสังคม ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของลูกจ้างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกน้ำมัน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 09.40 น. ณ บริเวณจุดกระจายน้ำมันด้านหลังปั๊มสุขสันต์กรุ๊ป ถนนกระนวน–ท่าคันโท ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เหตุการณ์ดังกล่าวมีรถบรรทุกน้ำมันเกี่ยวข้องจำนวน 5 คัน ถูกเพลิงไหม้เสียหาย 3 คัน ส่งผลให้มีพนักงานขับรถเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย นับเป็นความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง
จากเหตุการณ์ดังกล่าว นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้แสดงความเสียใจและความห่วงใยไปยังทายาทและครอบครัวของผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งเน้นย้ำให้สำนักงานประกันสังคมเร่งให้ความช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างอย่างเต็มที่ โดยได้สั่งการให้ นางสาวอังสุมาลี ยอดยิ่งวิทยา ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
จากการตรวจสอบ พบว่าผู้เสียชีวิต คือ นายอานนท์ ร้อยคำลือ อายุ 54 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เป็นลูกจ้างของ บริษัท ณัฐพล ทรั้คส์ แอนด์ ออยล์ จำกัด ซึ่งการเสียชีวิตดังกล่าวเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ทั้งนี้ ลูกจ้างและทายาทผู้มีสิทธิ จะได้รับความคุ้มครองและประโยชน์ทดแทนตามกฎหมาย ได้แก่ สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมในส่วนของ เงินบำเหน็จชราภาพ รวมถึงเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน เป็นค่าทำศพ จำนวน 50,000 บาท และเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตให้แก่ผู้มีสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการประสานนายจ้าง พร้อมทั้งแจ้งทายาทผู้มีสิทธิให้เข้ารับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและ
ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิด ตอกย้ำบทบาทของสำนักงานประกันสังคมในการดูแลลูกจ้างและผู้ประกันตนในทุกสถานการณ์