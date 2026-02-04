xs
"ดร.จอห์น" จี้ กทม. ตรวจสอบหน่วยงานอนุญาตประปาฝังท่อ ทำพื้นผิวถนนชำรุด จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง "ชัชชาติ" แจงมีการลงพิกัดและผู้รับผิดชอบแล้ว

“ดร.จอห์น” จี้ กทม. ตรวจสอบหน่วยงานอนุญาตประปาฝังท่อ ทำพื้นผิวถนนชำรุด จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง “ชัชชาติ” แจงมีการลงพิกัดและผู้รับผิดชอบแล้ว พร้อมเร่งรัดให้เกิดการแก้ไข

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 5) โดยมีนายวิพุธ ศรีวะอุไร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ดร.สุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตลาดกระบัง ตั้งกระทู้ถามสดถึงเรื่องพื้นผิวถนนชำรุดตลอดแนวเนื่องจากการอนุญาตให้หน่วยงานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการก่อสร้างในเขตทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

ดร.สุรจิตต์ กล่าวว่า ถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาลสิรินธรไปถึงทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิที่มีการปรับปรุงพื้นที่โดยการประปานครหลวง ดำเนินการไม่เรียบร้อยส่งผลให้จักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ก่อนหน้าพบผู้ใช้เส้นทางนี้เกิดอุบัติเหตุ ขณะเดินทางไปส่งบุตรที่โรงเรียน เมื่อแจ้งไปทางผู้รับเหมากลับถูกเมินเฉย และท้าทายว่าให้ฟ้องร้อง ทางผู้เสียหายจึงร้องเรียนมาที่ตน

อีกทั้งบริเวณถนนหลังสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน ใช้เวลาปรับปรุงนานมากและพบว่ามีการวางท่อปูนขนาดใหญ่ น้ำหนักกว่าตัน กั้นกลางถนน เกรงว่าหากท่อดังกล่อมล้มกลิ้งมา จะก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนผู้ใช้ถนน

“กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภคของสำนักการโยธา ที่มีหน้าที่อนุญาตกำหนดหลักเกณฑ์ตรวจสอบ ให้ทุกอย่างอยู่ในความเรียบร้อย ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างนี้ก็ยังไม่เห็นมีป้ายเตือนประชาชนแต่อย่างใด จึงอยากฝากผู้บริหารเร่งตรวจสอบ” ดร.สุรจิตต์ กล่าว

ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยอมรับว่า ปัญหาดังกล่าวมีมาอย่างต่อเนื่อง พื้นที่สาธารณะในกรุงเทพมหานครที่สามารถวางสาธารณูปโภคได้หลักๆ คือถนน เราได้กำหนดให้ทุกพื้นที่มีการลงพิกัดและมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบอาจจะมีบางจุดที่ไม่สมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ เราจะเร่งดำเนินการเร่งรัดดูแลให้เป็นระเบียบ






