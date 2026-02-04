มติเอกฉันท์! สภา กทม. ไฟเขียวงบเพิ่มปี 69 กว่า 4 พันล้าน จ่ายเดินรถ–ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียว

มติเอกฉันท์! สภา กทม. เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบเพิ่มเติมปี 69 วงเงินกว่า 4,009 ล้านบาท เตรียมจ่ายค่าจ้างเดินรถ-ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียว
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 5) โดยมีนายวิพุธ ศรีวะอุไร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้ว เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม
นายนภาพล จีระกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตบางกอกน้อย ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ รายงานผลการพิจารณาว่า จากการประชุมสภา กทม. เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2569 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ ใช้เวลาประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ไม่มีผู้แปรญัตติ ซึ่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าว มีการของบประมาณจำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น 4,009,144,300 บาท เป็นรายจ่ายพิเศษโดยจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาดของ กทม. โดยมีการรับฟังเหตุผลความจำเป็นในการของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีมติให้ผ่านงบประมาณ โดยไม่มีกรรมการวิสามัญสงวนความเห็นเพื่ออภิปรายในสภา กทม.
ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ ซึ่งประธานสภา กทม. ต้องส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามภายใน 7 วัน